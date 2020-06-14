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İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 21:19 | Son Güncelleme

Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya , 7 yıldır Fox TV'de sabah haberlerini hazırlayıp sunuyor. Fox TV Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya'nın hayatı merak ediliyor. Meslek hayatına Ankara'da başlayan İsmail Küçükkaya uzun yıllar sonra televizyon haberciliğine başladı. Peki İsmail Küçükkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Küçükkaya’nın meslek kariyeri ve biyografisi.

İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi

Gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya aslen Kütahyalıdır. İsmail Küçükkaya Hürriyet, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde çalıştıktan sonra 2013 yılında Doğan Şentürk'ün teklifi sonrasında FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programını sunmaya başladı. Peki İsmail Küçükkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

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İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

ismail küçükkaya

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

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2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de hafta içi her gün ekrana gelen “Çalar Saat” adlı programı sunmaya başladı. 2019 İstanbul ara yerel seçimi öncesinde İstanbul 2019 Seçim Özel yayınının moderatörlüğünü yaptı.

2008 yılında “Cumhuriyetimizi Dair” ve 2012 yılında “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı” adlı iki kitap yazmıştır.


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