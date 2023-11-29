MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İsmail Saymaz'a mektubunda o sözler dikkat çekmişti! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule patronu için maddi yardım isteyince... "Fon mu açıyoruz Dilan'a?"

İsmail Saymaz'a mektubunda o sözler dikkat çekmişti! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule patronu için maddi yardım isteyince... "Fon mu açıyoruz Dilan'a?"

29.11.2023 10:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Saymaz'a yazdığı mektupta "Dışarıdaki hayatım ile buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var" diyerek dikkat çeken Dilan Polat'ın yardımcısı Şule yaptığı paylaşımla gündem oldu. Şule'nin çocukları görmeye gittiğini duyurduğu paylaşımda Dilan Polat için maddi destek istemesi olay oldu.

Lüks yaşantısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat kara para aklama suçlamalarından tutuklandı. Son olarak İsmail Saymaz'a mektup yazan Polat "Dışarıdaki hayatım ile buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum" dedi.

Dilan Polat kadar çevresindeki insanlar da gündemde. Dilan Polat ve Engin Polat'ın yardımcısı Şule de bu süreçte adından söz ettiriyor. Çocukları sık sık ziyaret eden ve zaman zaman da onlara bakan Şule yaptığı paylaşımla gündem oldu.

sdfds

Şule paylaşımında "Çocuklar iyi sorun yok, fazla mesajlar geliyor herkese yazamıyorum. İnşallah Dilan kısa zamanda çıkacak, Dilan Hanım'a maddi manevi destek olmak isteyenler yazabilir" dedi.

Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Söylemezsem Olmaz programında yer alan paylaşımı duyan Selen Görgüzel "Fon mu açıyoruz Dilan'a şimdi, Türkiye'de dolandırıcılıkla yargılanan bir insana yardım kampanyası da açarsınız siz gerçekten" diyerek kahkaha attı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkesi ifşalayan fenomen hakkında olay iddialar! "Seni pislik" diyerek paylaştıHerkesi ifşalayan fenomen hakkında olay iddialar! "Seni pislik" diyerek paylaştı
Setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu Setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Seçil Erzan'ın yanındaki gizemli kadın kim? Seçil Erzan'ın yanındaki gizemli kadın kim?
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat amanda
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Aylık gelirini açıklayıp kendini savundu: Benden kötüleri var

Aylık gelirini açıklayıp kendini savundu: Benden kötüleri var

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gündeme gelecek araştırma!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gündeme gelecek araştırma!

Şampiyonlar Ligi gecesine Halil Umut Meler damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi gecesine Halil Umut Meler damga vurdu!

Altay Bayındır'a büyük alkış!

Altay Bayındır'a büyük alkış!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.