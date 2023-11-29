İsmail Saymaz'a mektubunda o sözler dikkat çekmişti! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule patronu için maddi yardım isteyince... "Fon mu açıyoruz Dilan'a?"

Lüks yaşantısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat kara para aklama suçlamalarından tutuklandı. Son olarak İsmail Saymaz'a mektup yazan Polat "Dışarıdaki hayatım ile buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum" dedi.

Dilan Polat kadar çevresindeki insanlar da gündemde. Dilan Polat ve Engin Polat'ın yardımcısı Şule de bu süreçte adından söz ettiriyor. Çocukları sık sık ziyaret eden ve zaman zaman da onlara bakan Şule yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Şule paylaşımında "Çocuklar iyi sorun yok, fazla mesajlar geliyor herkese yazamıyorum. İnşallah Dilan kısa zamanda çıkacak, Dilan Hanım'a maddi manevi destek olmak isteyenler yazabilir" dedi.

Söylemezsem Olmaz programında yer alan paylaşımı duyan Selen Görgüzel "Fon mu açıyoruz Dilan'a şimdi, Türkiye'de dolandırıcılıkla yargılanan bir insana yardım kampanyası da açarsınız siz gerçekten" diyerek kahkaha attı.





