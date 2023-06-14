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İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye çok sert tepki: ‘Densiz; bıktık artık bu zevzekliklerden!’

14.06.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı ödül töreninde kullandığı sözlerle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Eda Ece’ye İsmail Saymaz’dan sonra gazeteci İsmail Küçükkaya’da tepki gösterdi. Saymaz, depremzedelere ilişkin kullanılan o ifadeler için ‘zevzeklik’ tanımlamasında bulunurken ünlü oyuncu için çok sert ifadeler kullandı. Küçükkaya ise, "Deprem bölgesine yaşananları anlamadan oradaki travmayı anlamadan ileri geri yorumlar yerli yersiz analizler hiç komik olmayan espriler... Hiç olmazsa susun kardeşim, susun" dedi.

İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye çok sert tepki: ‘Densiz; bıktık artık bu zevzekliklerden!’

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle ünlenen oyuncu Eda Ece'nin ödül töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem olup tepki toplamıştı. Tartışma yaratan ifadelere çok sert bir tepki de gazeteci İsmail Saymaz’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Saymaz, “Densiz bir oyuncu çıkıyor, ‘Yılın Kapak Kızı’ adlı abuk sabuk ödül töreninde sözü hiçbir ilgisi yokken depremzedelere yapılan yardımlara ve oy tercihlerine getirip insanımızı aşağılıyor. Sonra bu tüm muhalefete mal ediliyor. Bıktık artık bu zevzekliklerden” diye yazdı.

BİR TEPKİ DE İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN GELDİ

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Ünlü oyuncu Eda Ece'nin ödül töreni konuşmasında 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri anımsatmasına gazeteci İsmail Küçükkaya da tepki gösterdi. Eda Ece'ye deprem yorumu konusunda sert tepki gösteren gazateci İsmail Küçükkaya, "Eğer yeterince duyarlı değilseniz, eğer gerçekten deprem bölgesinde yaşananların ne anlama geldiğini hissedemiyorsanız, eğer evini, yurdunu, doğduğu mahalleyi, arkadaşlarını ve ailesini kaybetmeni ne kadar hüzün verici olduğunu bilmiyorsanız, eğer derin travmalar yaşayan bir insanın nasıl reaksiyon göstereceğini hiç anlamadıysanız hiç olmazsa susun kardeşim” dedi.

EDA ECE’DEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

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Eda Ece’den ödül konuşması sırasında tepki çeken, “Yani deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık neyse!” sözlerine ilişkin açıklama gelmişti.

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Eda Ece yayımladığı videoda “Bir iş birliği yaparak ocak ayında kapak kızı oldum. Şubat ayında çıkan dergimi almaya gidemedim onun yerine bebek bezi ve jandarmadan emanet testere alıyordum. Yasak Elma ekibiyle tüm ışıklarımızı oraya göndererek depremzede vatandaşlarımız için yaktık. Öyle durumlarda kaldım ki oyunculuk ve ünün bir önemi kalmadı. Hayvan hakları için de çalışıyoruz. Bunların hepsini arka planda yaptım. Beni herkes Yasak Elma dizisindeki neşeli Yıldız olarak biliyor. Ama aslında için kan ağlıyordu. Bu sene çok değişik bir seneydi, haftaya da düğünüm var. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Çok travmatik bir seneydi. Pandemi atlattık, dizim 6 sezonda bitmedi bir de üzerine deprem oldu. Bir de seçim falan derken ben stresten kambur oldum." ifadelerini kullanmıştı.

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