HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ödül töreninde sarf ettiği sözler çok eleştirilmişti! AK Parti'den Eda Ece tepkisi...

Ödül töreninde sarf ettiği sözler çok eleştirilmişti! AK Parti'den Eda Ece tepkisi...

14.06.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan oyuncu Eda Ece'ye tepki geldi! Ünlü oyuncu ödül töreninde sarf ettiği sözler tepki toplamıştı. Hamza Dağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, isim vermeden Eda Ece'ye tepki gösterdi. Dağ, paylaşımında, "Deprem bölgesine biz yardım ettik ama sandıktan çıkan sonuca göre anlıyoruz ki onlar başkaları yardım etti sanmışlar” minvalinde yapılan seviyesiz ve nefret arka planlı açıklama, zehirli bir aklın tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde sarf ettiği sözler çok eleştirilmişti! AK Parti'den Eda Ece tepkisi...

En son Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle de tanınan ünlü oyuncu Eda Ece'nin bir ödül töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem olup tepki toplamıştı.

640xauto

'Deprem' sözleri tepki toplamıştı! Eda Ece video paylaşarak anlattı 'Deprem' sözleri tepki toplamıştı! Eda Ece video paylaşarak anlattı

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DAĞ'DAN EDA ECE'YE TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan oyuncu Eda Ece'ye tepki geldi. Hamza Dağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, isim vermeden Eda Ece'ye tepki gösterdi.

thumbs_b_c_ba21195bf55a167744f16c8b304692ad

Hamza Dağ, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir şekilde ünlenmiş ve şahsi kalitesini sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısıyla eşdeğer gören kişilerin yaptığı bazı açıklamalar, maalesef bilinçaltlarında topluma nasıl baktıklarını ortaya çıkarmaya devam ediyor.

“Deprem bölgesine biz yardım ettik ama sandıktan çıkan sonuca göre anlıyoruz ki onlar başkaları yardım etti sanmışlar” minvalinde yapılan seviyesiz ve nefret arka planlı açıklama, zehirli bir aklın tezahürüdür.

Şehirler yıkılmış, yürekler parçalanmış ve göz pınarları kurumuşken verilen mücadeleyi görmezden gelmek, milletin derdini ve talebini bilmeden “Benim gibi oy versin” beklentisiyle yardım etmek; zihninde milleti “Satılık” görmektir.

“Satılık” olan, eline ödül tutuşturulunca ne yapacağını şaşırıp millete saldıranların “Oyunculuğudur”.

Sonucu kabullenin, zehir memba zihninizi ve aynı zehri saçan dilinizi milletimizden uzak tutun. Devletimiz her bir kurumuyla yaraları sarmaya, ihya ve inşa sürecini yürütmeye devam ediyor.

Siz gölge etmeyin başka ihsan istemez."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski belediye başkanına hapis şoku!Eski belediye başkanına hapis şoku!
Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'
Felaketi yaşadılar! Samsun'da akılalmaz 'sel' manzaralarıFelaketi yaşadılar! Samsun'da akılalmaz 'sel' manzaraları
Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ Eda Ece

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

Arda Güler'in yeni takımını açıkladılar!

Arda Güler'in yeni takımını açıkladılar!

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Bakan Koca bu sözlerle uyardı! "Her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor"

Bakan Koca bu sözlerle uyardı! "Her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor"

Kirada yüzde 25 zam sınırı, emekli aylıkları, asgari ücret... Hepsi bugün masada!

Kirada yüzde 25 zam sınırı, emekli aylıkları, asgari ücret... Hepsi bugün masada!

"Genel başkanlığa adayım" CHP'li Özel'le konuştuğunu söyleyip...

"Genel başkanlığa adayım" CHP'li Özel'le konuştuğunu söyleyip...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.