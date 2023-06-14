Ödül törenindeki 'deprem' sözleri tepki toplamıştı! Eda Ece'den videolu paylaşım geldi: 'Benim stilim bu, baştan sona...'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım sürecindeki makyajsız haliyle dikkat çeken Eda Ece bir ödül törenindeki konuşmasıyla gündem oldu. Yasak Elma dizisinin yıldızı açıklamalarıyla tepki topladı.

"SANDIKTAN ONU ANLADIK AMA NEYSE"

32 yaşındaki ünlü isim "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse..." dedi. Ünlü ismin açıklaması salonda alkışlarla karşılandı.

VİDEO PAYLAŞTI! "DEPREME DEĞİNDİM ÇÜNKÜ..."

Eda Ece konuşmasının tepki toplamasının ardından o sözlerine Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımlar ile açıklık getirdi. Ödül aldığı dergi kapağının şubat ayı kapağı olduğunu hatırlatan Ece, törendeki konuşmasında bu nedenle depreme değindiğini vurguladı.

"BEN NİYE DALGA GEÇEYİM? BUNU YAZAN ART NİYETLİ"

Ece açıklamasında "Bir sürü mağdur olan bu acıyı yaşayan, ailesinden kaybı olan arkadaşlarım var benim. Ben zaten hassas travma yaşamışım. Ben niye bununla dalga geçeyim? Dalga malga bunu yazan zaten art niyetli. Baştan sona mizahi şekilde ele aldım. Ben Yıldız'da da bunu yaptım. Şaka yaparak da bazı şeyleri aşıyorsun bu arada. Mizahla ben bazı şeyleri kotarıyorum. Benim stilim bu. Kimseye hakaret etmedim." sözlerine yer verdi.

SİNAN AKÇIL'DAN YORUM GELDİ

Sinan Akçıl ise Ece'nin konuşmasına "Saçmasapan bir yorum daha, yazık" yorumunu yaptı.

AK PARTİLİ KEŞİR: MAKBUZUNU GÖNDERSİN, BEN ONA GERİ VERECEĞİM

Eda Ece'nin konuşmasına yorum yapan isimlerden biri de AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Keşir, "Eda Ece yardım adıyla ne gönderdiyse makbuzunu göndersin. Ben ona geri vereceğim. Verdiğinizi başa kakmanızdan biz utandık çünkü" ifadelerini kullandı.

