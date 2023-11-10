İsmail Saymaz, Dilan-Engin Polat çiftinin mal varlıklarını sayıp 2017 detayına dikkat çekti!

Dilan Polat ve Engin Polat o gösterişli hayatlarından sonra şimdi Silivri Cezaevi'nde soruşturmanın iddianamesinin yazılmasını bekliyor. Çiftin dışında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, kardeşi Can Doğu, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat'ın da yer aldığı 10 kişi tahminlere göre en az 6 ay daha içeride...

Gazeteci İsmail Saymaz konuyu yakından takip ediyor ve Sözcü'deki köşesinde de dikkat çeken detaylara yer veriyor. Son olarak "Polatların Sahte Fatura Çarkı" başlıklı bir köşe yazısı yazan İsmail Saymaz, Dilan ve Engin Polat'ın geçmişindeki mal varlığıyla bugün geldikleri noktayı karşılaştırdı.

Engin Polat'ın açık öğretim terk olduğunu söyleyen İsmail Saymaz, kendisinin üzerine 2017 yılına kadar kayıtlı hiçbir mal mülk olmadığını vurguladı, "Bugün ise kendine ait 7, şirketlere ait 15 mülk ve 23 araç var" dedi.

SAHTE FATURA AĞI

Daha önce Dilan Polat'ın da katıldığı programlarda belirttiği üzere evlenene kadar kendisine dayısının baktığını dile getiren İsmail Saymaz, Dilan Polat için de "Lise mezunu. 2014'te aylık geliri 6-7 bin TL'ydi. Şimdi 1 milyon TL" yorumunda bulundu.

İsmail Saymaz bahis ve sahte fatura şirketlerine de dikkat çekerek durumu özetledi. Saymaz "Polat dosyasına ulaşan ihbarda, ailenin bahisten gelen parayı akladığı belirtiliyor. İddiaya göre… Polatlar sahte fatura ağı kurdu. Serveti şirketlerde gezdirerek, Milda Gayrımenkul ve Polat’ın hesabına yatırdılar. Milda’ya bu şekilde 250 milyon TL yattı" dedi.







