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  4. SON DAKİKA | İsmail Saymaz 'Suç makinesi çıktı' demişti... Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı! Operasyonda evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

SON DAKİKA | İsmail Saymaz 'Suç makinesi çıktı' demişti... Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı! Operasyonda evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

15.12.2023 12:54 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz'ın "Suç makinesi çıktı" dediği fenomen Ronay, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan Ronay'ın gözaltına alındığı operasyonun görüntüsü de geldi. Evden çıkanlar ise adeta ağızları açık bıraktı.

Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve Ronay'ın, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi.

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İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde fenomenin Ayhan Bora Kaplan'ın sağ koluyla birlikte olduğunu yazmıştı. Saymaz fenomen için "Suç makinesi çıktı" demişti.

Geçtiğimiz günlerde işlettiği güzellik merkezi kurşunlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın, eski kocasının iş yerlerini kurşunlamaya azmettirmekten İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜSÜ

Diğer yandan Ece Ronay'ın gözaltına alındığı operasyonun görüntüsü geldi. (DHA)

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6 KİŞİ YAKALANDI: EVDEN NELER ÇIKTI NELER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de operasyonla ilgili detayları paylaştı. Pendik ve Gebze’de bulunan iki farklı iş yerine yapılan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıslar ve azmettirici olduğu değerlendirilen kadının yakalandığı belirtilen açıklamada 6 şüpheli şahsın yakalandığı kaydedildi.

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Operasyonda evden çıkanlar da dikkat çekti. 1 adet otomatik silah, 1 adet tabanca, 58 adet fişek ele geçirildi.

İSMAİL SAYMAZ'IN YAZISI GÜNDEM OLMUŞTU

Ece Ronay ve Mehmet Bilir arasındaki gerilim gündemdeydi. İsmail Saymaz köşe yazısında "Ece Ronay’la eski eşi arasındaki gerilim karşılıklı kurşunlamaya dönüştü. Ece Ronay, Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olan sevgilisi Serdar Sertçelik’i devreye koydu" diyerek gündem olmuştu.

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ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunudur.

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İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı. "Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.

Karamela ile 8.4 milyon, Karpuz ile 76 milyon, Şiki Şiki ile 84 milyon ve Baba Yorgun ile 43 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ronay Youtube’da 831 bin, Instagram’da 1.5 milyon takipçi sayısına sahip.

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