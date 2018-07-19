SPOR

İsmi Fenerbahçe ile anılan Bas Dost, Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

İsmi Fenerbahçe ile anılan Hollandalı futbolcu Bas Dost'un, kulübü Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

İsmi Fenerbahçe ile anılan Bas Dost, Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı

Portekiz spor gazetesi O Jogo'da yer alan haberlere göre, Sporting Lizbon'un yeni başkanı Sousa Cintra'nın Bas Dost'un kontratına zam yaparak, 29 yaşındaki yıldızla sözleşme uzatmak için el sıkıştığı öne sürüldü. Portekiz ekibiyle, 2020 yılında sözleşmesi sona erecek olan Dost'un, kontratının 2021 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO

Öte yandan 29 yaşındaki Hollandalının serbest kalma bedelinin ise yeni sözleşmesinde 60 milyon Euro'ya çıkacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinin ligde oynadığı 30 karşılaşmada forma şansı bulan Bas Dost, 27 gol atarken 4 de asist yaptı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sporting lizbon bas dost Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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