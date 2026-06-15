İsmi Melek, etkisi zehir! Bir dokunan pişman oluyor: Türkiye'de yayılıyor

Büyük, aşağı doğru sarkan çiçekleri ve yoğun kokusuyla dikkat çeken Melek Borazanı, son yıllarda park ve bahçelerde en çok tercih edilen süs bitkilerinden biri haline geldi. Ancak uzmanlar, etkileyici görünümünün ardında ciddi bir tehlike bulunduğunu belirtiyor.

Botanik literatürde "Brugmansia" olarak bilinen Melek Borazanı'nın yaprak, çiçek ve tohumları dahil tüm bölümlerinde toksik maddeler bulunuyor. Sağlık uzmanları, bitkinin yanlışlıkla tüketilmesi veya yoğun şekilde maruz kalınması durumunda ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.

TÜM PARÇALARI ZEHİRLİ

Bitkinin bünyesinde bulunan tropan alkaloidleri, insan sinir sistemi üzerinde güçlü etkiler oluşturabiliyor. Bu maddelere maruz kalınması halinde bilinç bulanıklığı, göz bebeklerinde büyüme, ağız kuruluğu, yön duygusunun kaybolması, kalp ritim bozuklukları ve halüsinasyonlar görülebiliyor. Ağır vakalarda ise koma ve ölüm riski bulunuyor.

Sağlık otoriteleri, Melek Borazanı kaynaklı zehirlenmelerin çoğunlukla süs amaçlı yetiştirildiği alanlarda meydana geldiğini belirtiyor. Özellikle çocukların ve evcil hayvanların bitkiyle temas etmesi risk oluşturuyor.

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Melek Borazanı, gece saatlerinde daha da belirginleşen yoğun kokusu ve büyük çan şeklindeki çiçekleriyle tanınıyor. Egzotik görünümü nedeniyle peyzaj çalışmalarında sıkça kullanılan bitki, sıcak ve nemli iklimlerde hızla büyüyebiliyor.

Kökeni Güney Amerika'ya dayanan Melek Borazanı, Türkiye'de özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olarak yetiştiriliyor. Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir gibi illerde açık alanda rahatlıkla büyüyebilen bitki, uygun koşullarda küçük bir ağaç boyutuna ulaşabiliyor.

ÇOCUKLAR VE EVCİL HAYVANLAR İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Uzmanlar, bitkinin çocuk parkları, okul bahçeleri ve evcil hayvanların bulunduğu alanlarda kullanılmasının sakıncalı olabileceğini belirtiyor. Bahçelerde yetiştirilmesi durumunda ise ev halkının bitkinin zehirli özellikleri hakkında bilgilendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.