İsmini 'Be' olarak değiştirecekti... Belçim Bilgin o diziyle anlaştı

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Son olarak ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklayan Bilgin yeni sezon için kararını verdi.

O3Medya ile BKM Mutfak’ın ortaklığında çekilecek olan “Dönüş” dizisinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Dönüş dizisi atv’nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı diziler arasında…

Bursa’da çekilecek dizinin ilk belli olan oyuncusu ise Belçim Bilgin…

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bilgin dizide ergenlik çağında kızı olan avukat Filiz Aydın karakterini canlandıracak.

Dizi yıllar sonra Bursa’ya asayi şube müdürü olarak atanan geçmişinde derin bir acı olan Leyla Aziz’in adalet savaşını anlatıyor.

KARİYER AÇIKLAMASI

Belçim Bilgin; ''Yılmaz Erdoğan'la evlenmeden önce benim kariyerim zaten başlamıştı. Yine yapacaktım yapacağımı. Benimle Yılmaz'ın ilişkisi çoğu zaman benim hayatımda kapıların üzerime kapanmasını da sağladı. Bir sürü yerde de açtı. Dolayısıyla iyisiyle kötüsüyle hepsi için çok şükür" diyerek dikkat çekmişti.