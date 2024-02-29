İsmini 'Be' yapmak istemişti! Katarsis'e katılan Belçim Bilgin'den olay itiraf! 'Yılmaz Erdoğan'ın karısı olduğum için...'

Şimdilerde yeni projesi 'Hatıran Yeter' filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Belçim Bilgin son olarak ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklamış ve bu açıklamasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

Her açıklaması olay olan Bilgin bu defa Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis'e konuk oldu. Hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Bilgin programda kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Bilgin, 'Eski eşinin nüfus gücünü kullandığını herkes biliyor ama diğer yandan özgür ve güçlü feminist olması çok ironik' diye kendisine gelen bir yoruma cevap verdi.

ESKİ EŞİYLE İLGİLİ OLAY İTİRAF

Bilgin; ''Yılmaz Erdoğan'la evlenmeden önce benim kariyerim zaten başlamıştı. Yine yapacaktım yapacağımı. Benimle Yılmaz'ın ilişkisi çoğu zaman benim hayatımda kapıların üzerime kapanmasını da sağladı. Bir sürü yerde de açtı. Dolayısıyla iyisiyle kötüsüyle hepsi için çok şükür.

Bu algıyı anlıyorum. Kimlik meselesi önemli. Birinin kızı birinin karısı birinin torunu... Bir durun ya hiçbirisi yok. Ben gerçekten buraya insan olma deneyimini yaşamaya gelmiş sonsuz bir varlık olduğumu düşünüyorum. Çok fazla sınavını verdiğim yerler buralar. Çok çaba gösterdiğim yerler.

Bir tek Kelebeğin Rüyası'nda birlikte çalıştık Yılmaz'la ben daha çekimlerde Yılmaz'a dedim ki 'Kimse benim performansımı beğenmeyecek' sonra her şey olağanüstü yazıldı. Bir tek benimle ilgili çok kötü şeyler yazıldı. Şimdi dönüp izliyorum çok güzel oynamışım. Daha kaç tane iş yapalıyım?' ifadelerini kullandı.





