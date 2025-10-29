Mynet Trend

İsmini de profilini de değiştirdi: Enes Batur Youtube hesabını geri açtı

YouTube’un en çok aboneye sahip Türk içerik üreticilerinden Enes Batur, kanalını geçtiğimiz haftalarda kapatmıştı. Hesabı bugün geri açan Batur, adını “Enes Batur noone” olarak güncelledi. Batur’un bu kararı, “tarikat” iddialarıyla birlikte sosyal medyada geniş yankı buldu.

Çiğdem Sevinç

16 milyon aboneyle Türkiye’nin en çok takip edilen YouTuber’larından biri olan Enes Batur, kanalındaki tüm videoları kaldırarak YouTube hesabını kapatmıştı. Bu kararı almasının ardından kısa süre sonra Batur, Youtube hesabının adını 'Enes Batur noone', kullanıcı ismini ise "@newdaynewgame" olarak değiştirdi.

SEÇTİĞİ GÜN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Batur’un 2012 yılında kurduğu YouTube kanalı, yıllar içinde milyonlarca izlenmeye ulaşmış, sinema filmi ve müzik projeleriyle de geniş bir kitleye hitap etmişti. Ancak geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi Influencer Başak Karahan'ın evlendiğini duyurmasının üstünden kısa bir süre geçtikten sonra Youtube kanalını kapattı.

Kanalın aktif yayın yapmamasına rağmen aylık milyonlarca TL pasif gelir getirdiği öne sürülmüştü.

“TARİKAT” VE “YENİ HAYAT” İDDİALARI

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Batur’un son dönemdeki paylaşımlarını gerekçe göstererek “bir tarikata katıldığı” iddiasında bulundu. Ancak bu iddialar doğrulanmadı.

