Ispanaklı kiş tarifi: Ispanaklı kiş nasıl yapılır?

Ispanaklı kiş yapmak için aşağıdaki malzeme listesini aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz verilen malzemelerin miktarlarını aynı oranlarda artırarak daha fazla sayıda kişi için de hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 300 gram ıspanak

1 soğan

1 paket krema

1 tatlı kaşığı

1 çay kaşığı karabiber

Hamuru için:

1 yumurta

1 kahve fincanı süt ya da yoğurt

3 bardak un

Üzeri için:

50 gram kaşar peyniri