Ispanaklı kiş tarifi: Ispanaklı kiş nasıl yapılır?

Kış aylarında tezgahlara düşen ıspanakla farklı tarifler de deneyebilirsiniz. Aşağıda malzemelerini bulabileceğiniz ıspanaklı kiş tarifi ile sofralarınızı renklendirebilir, bu lezzeti ister çayla birlikte isterseniz tüm öğünlerde tüketebilirsiniz.
Ispanaklı kiş yapmak için aşağıdaki malzeme listesini aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz verilen malzemelerin miktarlarını aynı oranlarda artırarak daha fazla sayıda kişi için de hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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