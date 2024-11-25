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Ispanaklı kiş tarifi: Ispanaklı kiş nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
25.11.2024 23:11
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Kış aylarında tezgahlara düşen ıspanakla farklı tarifler de deneyebilirsiniz. Aşağıda malzemelerini bulabileceğiniz ıspanaklı kiş tarifi ile sofralarınızı renklendirebilir, bu lezzeti ister çayla birlikte isterseniz tüm öğünlerde tüketebilirsiniz.

Ispanaklı kiş tarifi: Ispanaklı kiş nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 35dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Dilim 340kal

Ispanaklı kiş yapmak için aşağıdaki malzeme listesini aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz verilen malzemelerin miktarlarını aynı oranlarda artırarak daha fazla sayıda kişi için de hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 300 gram ıspanak
  • 1 soğan
  • 1 paket krema
  • 1 tatlı kaşığı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Hamuru için:
  • 1 yumurta
  • 1 kahve fincanı süt ya da yoğurt
  • 3 bardak un
  • Üzeri için:
  • 50 gram kaşar peyniri

TARİF

  • Yemeklik doğradığınız soğanları yağ ile tavada soteleyin.
  • Ispanakları ince ince doğrayın.
  • Tavaya ekleyip kavurun.
  • Baharatları da ekleyin ve biraz daha pişirip ocağı kapatın.
  • Hamur malzemelerini bir kapta karıştırın.
  • Hamuru merdaneyle açın.
  • Tepsiye hamuru yerleştirin.
  • Sıcak fırında 10 dakika pişirin.
  • Harcı üzerine sürün.
  • Kaşarı rendeleyip serpin.
  • Sıcak fırında 10 dakika kadar daha pişirin.
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Anahtar Kelimeler:
ıspanak tarif
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