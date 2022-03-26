Sahurun vazgeçilmezi olacak! Ispanaklı tepsi böreği tarifi

Kış sebzelerinden olan ıspanakla börek yapmaya ne dersiniz? Ispanaklı tepsi böreğinin harcına peynir ekledik tadını ikiye katladık. Ispanak sevmeyenler bile ıspanaklı tepsi böreğinin tadına bayılacaklar. İşte tarifin detayları...

ISPANAKLI TEPSİ BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

(5- 6 kişilik / 10 dakika)

1 kilo yufka

1 kilo ıspanak

2 adet yumurta

1 adet soğan

1 bardak soğuk süt

100 gram ufalanmış beyaz peynir

1 su bardağı sıvı yağ

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

ISPANAKLI TEPSİ BÖREĞİ YAPILIŞI

Tavaya bir su bardağı sıvı yağı koyun ve yağın yanmamasına dikkat ederek kızdırın. Piyaz şeklinde doğradığınız soğanı tavaya koyun ve pembeleşinceye kadar kavurun.

Bir kilo ıspanağı ince ince doğrayın. Doğradığınız ıspanağı, soğanlarla birlikte kavurun ve ıspanaklar suyunu salıp çekene kadar karıştırmaya devam edin.

Ardından bir tatlı kaşığı tuzu ve bir çay kaşığı karabiberi serpiştirin ve iyice karıştırın. Ocağın altını kapatın ve yaptığınız harcı soğutun. Soğuyan harcın içine rendelenmiş bir kase dolusu beyaz peyniri ilave edin ve karıştırın.

Fırın tepsisini fırça yardımıyla yağlayın. 1 adet yufkayı tepsinin tabanına serin. Ayrı bir kapta 1 bardak soğuk sütü, 1 su bardağı sıvı yağı, 2 adet yumurtayı çırpıcı ya da mikserle iyice çırpın. Bu sosu bir fırça yardımıyla serdiğiniz ilk kat yufkanın üzerine iyice sürün.

Diğer yufkayı ikiye bölerek tepsinin içine yerleştirin ve soslama işlemine devam edin. Yufkaların yarısına kadar aynı işlemi uygulayın ve yufkaları tepsiye ikiye bölerek yayın.

Yufkaların orta kısmına gelince hazırladığınız ıspanak, soğan ve peynir karışımını yayarak serpiştirin. Yufkaların her katına sosu fırça yardımıyla bir miktar sürmeye devam edin. Yufkaları kapatırken yufkaların üzerine sosu tekrar sürün.

180 derecede önceden ısıtılmış fırına tepsiyi koyun ve 15- 20 dakika fırında kızarmasını kontrol ederek pişirin. Yeterince kabardığına ve kızardığına emin olduktan sonra fırının kapağını açarak bir süre bekletin ve sıcak servis yapın.

Püf Noktası

Tarifte vermemize rağmen böreğinizin daha da fazla kabarmasını isterseniz sosun içine yarım çay bardağı soda ekleyebilirsiniz.

Eğer böreğin yapımında hazır yufka kullanıyorsanız yufkaların taze ve ince olmasına özen gösterin.



