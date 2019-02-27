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İspanya Atletizm Milli Takımı'nda cinsel taciz skandalı

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SPOR  | 27.02.2019 20:13 | Son Güncelleme

İspanya Atletizm Milli Takımı'nın eski antrenörü Miguel Angel Millan Sagrera, 13-14 yaşlarındaki genç atletlere cinsel taciz suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

İspanya Atletizm Milli Takımı'nda cinsel taciz skandalı

Santa Cruz de Tenerife İl Mahkemesinde görülen davada, iki genç atlete cinsel tacizle suçlanan Sagrera'ya 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Sagrera'nın antrenörlük lisansını ömür boyu iptal etti.

Sagrera'nın ilk olarak 2010-2011, daha sonra da 2015 yıllarında çalıştırdığı kulüpteki iki atlete birden fazla kez cinsel tacizde bulunduğu bildirildi.

'KORKUDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAMADIM'

Öte yandan şu anda 50 yaşında olan, 1992 Barselona Olimpiyatları'nda dekatlon dalında gümüş madalya alan İspanyol atlet Antonio Penalver de basına yaptığı açıklamada, geçmişte Sagrera tarafından cinsel istismara uğradığını ancak korkudan suç duyurusunda bulunamadığını söyledi.

Sagrera, 2017 yılının ocak ayından bu yana cezaevinde bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ispanya milli takımı Cinsel Taciz

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