İspanya'da bir haftada üçüncü tren kazası

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde yer alan Cartagena şehri yakınlarındaki Alumbres mevkisinde, Cartagena-Los Nietos seferini yapan banliyö treni, rayların üzerinde çalışma yapan bir vince çarptı. Yetkililer, çarpışmanın etkisiyle trenin camlarının kırıldığını ancak vagonların raydan çıkmadığını belirtti. Kazada ilk belirlemelere göre; 6 yolcunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İspanya’da 18 Ocak Pazar günü Kurtuba kenti yakınlarında iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu 45 kişi hayatını kaybetmiş, 20 Ocak Salı günü ise Barselona yakınlarında bir trenin raydan çıkması sonucu makinist yaşamını yitirmişti.

Meydana gelen kazaların ardından ana makinistler sendikası SEMAF, 9 Şubat'ta başlayacak 3 günlük bir grev kararı aldıklarını duyurdu.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır