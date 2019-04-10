İspanya'da çalındı, Muğla'da bulundu! 3 Türk, 1 Rus...

Edinilen bilgiye göre, 9 Nisan’da Malta Bayraklı bir motor yat İspanya’nın Mallorca Limanından çalındığı ve ismi değiştirilerek Marmaris Limanına giriş yapabileceği ihbarı alındı. Alınan ihbar üzerine bölgede bulunan tüm Sahil Güvenlik unsurlarına bilgi verildi. Milas Güllük bölgesinde çalıntı olduğu değerlendirilen bir motor yat Sahil Güvenlik ekiplerince incelemeye alındı.
İnterpol ile kurulan koordine ve motor yatta yapılan inceleme sonunda bahse konu teknenin ihbara konu motor yat olduğu teyit edildi. Tekne içinde yapılan aramada 3 Türk ve 1 Rus uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalanmasının ardından motor yat Alman sahibine teslim edilmesi için gerekli idari işlemler devam ediyor.
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