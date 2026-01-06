SPOR


İspanya'da gündem Arda Güler! Ünlü gazeteci Arda Güler için kötü haberi verdi

Son dakika spor haberleri: Real Madrid'in Real Betis'i 5-1'le geçtiği gecede sonradan oyuna girip asist yapan Arda Güler için İspanyol basınından kafaları karıştıran bir iddia geldi. Ülkenin önde gelen futbol yorumcularından Julio Maldonado "Maldini", teknik direktör Xabi Alonso'nun Türk yıldıza olan inancını kaybettiğini öne sürdü. İşte o çarpıcı sözler...


Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika spor haberleri: La Liga'da Real Madrid, sahasında Real Betis'i 5-1 mağlup ederek gövde gösterisi yaparken, maçın ardından konuşulan isim yine Arda Güler oldu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 77. dakikada oyuna girip 82. dakikada Gonzalo Garcia'ya asist yapan milli futbolcumuz, İspanyol basınının hedefindeydi.

"ALONSO'NUN GÜVENİ AZALDI"

İspanya da gündem Arda Güler! Ünlü gazeteci Arda Güler için kötü haberi verdi 1

İspanya'nın ünlü spor gazetecisi Julio Maldonado (Maldini), Defensa Central'de yer alan analizinde Arda Güler'in takımdaki statüsünün tehlikede olduğunu iddia etti.

Maldini, Xabi Alonso'nun tercihleri üzerinden yaptığı yorumda, "Xabi Alonso, ilk 11'ini seçerek önemli bir şeyi açıkça ortaya koydu. Arda Güler'e olan güveni azaldı. Onu kritik bir maçta yedek kulübesinde bıraktı" ifadelerini kullandı.

"SAHA BAZEN SANA VERİR, BAZEN ALIR"

İspanya da gündem Arda Güler! Ünlü gazeteci Arda Güler için kötü haberi verdi 2

Maldini, Arda'nın durumuyla ilgili imalı bir değerlendirme de yaparak, oyuncunun çalışma temposuna veya tutumuna göndermede bulundu:

"Futbol böyledir; yeşil saha bazen sana şans verir, bazen senden alır. Sen sahada karşılık verebiliyorsan, bu genellikle çok çalıştığın ve doğru bir tutum sergilediğin içindir."

TCHOUAMENI VE CAMAVINGA TERCİHİ

İspanya da gündem Arda Güler! Ünlü gazeteci Arda Güler için kötü haberi verdi 3

Xabi Alonso'nun Betis karşısında orta sahada Tchouameni ve Camavinga ikilisini tercih etmesi, hücum hattında ise Rodrygo, Vinicius, Bellingham ve Gonzalo'yu kullanması, Arda Güler'in hiyerarşide geriye düştüğü yorumlarını güçlendirdi.

Arda Güler real madrid Spor Haberleri son dakika spor haberleri
