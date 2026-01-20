Mynet Trend

İspanya'da hızlı trenlerin çarpıştığı kazada ölü sayısı 41 oldu

İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada can kaybı 41'e yükselirken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tren kazasında hayatını kaybeden 41 kişi için 3 günlük ulusal yas ilan etti.

İspanya'da Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı tren, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle raydan çıktığı sırada Huelva istikametine giden ve kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kalan bir diğer trenle çarpışmıştı. Pazar günü yerel saatle 19.45 sıralarında meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği açıklandı. Trenin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken kayıp cesetleri bulmak için ağır makineler kullanıldığı açıklandı. Uzmanlar, Madrid'in yaklaşık 360 km güneyindeki Cordoba eyaletinin Adamuz kasabası yakınlarında yaşanan İspanya'nın geniş hızlı tren ağında meydana gelen ilk ölümcül kazada iki trenin çarpışma nedeninin hatalı bir ray bağlantısı olabileceğini ifade ediyor.
İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, enkazda en az üç cesedin hala sıkışmış durumda olduğunu söyleyerek, polisin 43 kayıp ihbarı aldığını ve bu sayının geçici ölü sayısıyla büyük ölçüde örtüştüğünü dile getirdi. Marlaska, ancak kurtarma ekiplerinin raydan çıkan vagonları kaldırmadan kesin sayının teyit edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR
Okuyucu Yorumları
