İspanya'da peş peşe tren kazaları! Toplam 44 kişi hayatını kaybetti

İspanya’da tren kazaları zinciri devam ediyor. Ülkenin güneydoğusunda bulunan Murcia bölgesine bağlı Cartagena kentinde bir banliyö treni, demiryolu hattına giren bir inşaat vincine çarptı. Kazada aralarında ağır yaralıların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Devlet televizyonu TVE, kazanın sabah saatlerinde meydana geldiğini duyururken, yetkililer yaralıların büyük bölümünün kazayı hafif yaralarla atlattığını açıkladı.

DEMİRYOLU TRAFİĞİ DURDURULDU

İspanyol demiryolu işletmecisi Adif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın “demiryolu işletmesine ait olmayan bir vincin altyapı alanına girmesi” nedeniyle yaşandığını belirtti. Olayın ardından söz konusu hatta tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer henüz detaylı bilgi paylaşmadı.

BİRKAÇ GÜNDE ÜÇÜNCÜ KAZA

Cartagena’daki kaza, ülkede son günlerde yaşanan üçüncü tren kazası oldu. Pazar günü Endülüs bölgesinde meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında en az 43 kişi hayatını kaybetmiş, Salı günü ise Katalonya’da yaşanan başka bir kazada tren sürücüsü yaşamını yitirmişti.