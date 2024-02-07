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  4. İspanya kadın futbolunda skandal olay! Duşa giren futbolcuların fotoğraflarını çektiler

İspanya kadın futbolunda skandal olay! Duşa giren futbolcuların fotoğraflarını çektiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2024 10:55 | Son Güncelleme:
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İspanya'da mücadele eden kadın futbol takımı SD Alsasua'nın oynadığı bir maçın ardından skandal bir olay yaşandı. Maçın ardından bir kaç kişinin duşa giren kadın futbolcuların fotoğraflarını çektiği görüldü. İşte detaylar...

İspanya kadın futbolunda bir skandal gelişme yaşandı. Navarra'nın Alsasua kasabasındaki SD Alsasua kulübü, bazı kişilerin bölgesel kategori takımlarının oyuncularının duş alırken pencereden cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekmeye çalıştığını bildirdi.

OLAY POLİSE BİLDİRDİ

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Kulüp tarafından yapılan açıklamada, polise bildirilen olayların "çok ciddi ve kabul edilemez" olduğu vurgulandı. Ayrıca, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için hem kulüp içinde hem de yetkili makamlar tarafından gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

DUŞTAYKEN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER

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Marca'da yer alan habere göre, geçen cuma günü antrenman sonrası takımın soyunma odasına gitmesiyle olay yaşandı. Oyuncular duşa girerken ve çıkarken arka pencereden cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeye çalışan bir veya daha fazla kişi fark edildi.

SİYAH BİR ARAÇLA KAÇTILAR

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Habere göre, şahıslar siyah bir araçla kaçarken oyuncuların dışarı çıkıp onları aradıklarında şahısların uzaklaştığı belirtildi. Yaşananlar Foral Polisi tarafından soruşturulurken, kulüp o sırada olayı gören herhangi birinin işbirliği yapması çağrısında bulundu.

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