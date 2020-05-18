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İspanya, koronavirüs tedbirleri kapsamında plajlar için hazırladıkları önlem planını açıkladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SEYAHAT  | Son Güncelleme

İspanya'daki bazı plajlar, koronavirüs kapsamında aldıkları önlemleri yayınladı. Bazı plajlar yaş gruplarına göre ayrım yaparken bazıları ise aileler için farklı alanlar sunarak güvenle tatil yapılmasını hedefliyor.

Yaz tatillerinin favori ülkelerinden biri olan İspanya, koronavirüs tedbirleri kapsamında plajlarını hazırlamaya başladı. Turist kaybetmek istemeyen İspanya, plajlarda olağanüstü güvenlik önlemleri almaya hazırlanıyor. Yayınlanan planlarda şeritlerle ayrılan bölmeler dikkat çekiyor.

Seyahat kısıtlamaları kalkar kalkmaz turistleri ağırlamaya hazırlanan İspanya plajlarında, güneşlenme alanları hazırlandı.

ÖNLEMLERİ FACEBOOK'TAN PAYLAŞTILAR

İspanya'nın kuzeybatısındaki Silgar Plajı için öneriler yerel konsey tarafından Facebook'ta paylaşıldı.

Plaj, her biri 9m2 ölçülerinde 780 alan içeren beş ipli bölüme ayrıldı. Sosyal mesafeyi sağlamak için her bir alanın arasında 1,5 metrelik boşluk bırakıldı.

İşte İspanya plajlarının önlemleri...

İspanya'nın inanılmaz plaj planı

İspanya'daki bazı plajlar koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle ilgili bir çalışma yayınladı. Bazı plajlar ailelere ve yaş gruplarına göre planlama yaparken bazıları ise plajları şeritlerle böldü. Her alanın arasında sosyal mesafeye uygun olarak bir buçuk metre aralıklarla boşluklar bırakıldı. Denize girmek için ayrı, tuvalete gitmek için ayrı yol kullanılacak.
Denizde girmek için altı metre genişliğinde özel bir yol izlemeniz gerekecek. Sabahtan havlu bırakarak yer ayrılmasına izin verilmeyecek. Plaja gelenler görevlilerin gösterdiği yerleri kullanabilecek.
Plajlar genel olarak üç bölümden oluşacak. Yaşlı insanlar, çocuklu aileler ve gençler olmak üzere yerleşim yapılacak. Lloret de Mar Belediye Başkanı Jaume Dulsat yaptığı açıklamada; "WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından belirlenen kurallara göre, planın amacı Lloret de Mar'ı bu yaz turizm sezonunda ziyaretçi almaya tamamen hazır olan ve mümkün olan en güvenli yer haline getirmektir." dedi.
Costa del Sol'daki Malaga konseyi, maksimum güvenlik sağlamak için her bir kişinin plajda güvenli vakit geçirmesi için ne kadarlık bir alana ihtiyaç duyulacağı hakkında çalışmalar gerçekleştiriyor.

Lloret de Mar

Lloret de Mar
Costa Brava'daki Lloret de Mar, koronavirüsün yayılmasını durdurmak için plajlarını üç farklı yaş segmentine ayırarak hizmete açmaya hazırlanıyor. Lloret ve Fenals'ın en popüler iki plajı sektörlere ayrılacak ve sınırlı kapasiteye ve kontrollü erişime sahip olacak.
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