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İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz kayınvalidesinin 45 yıl önceki kıyafetini giydi

19.01.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Kraliçesi Letizia önceki gün bir davete eşi Kral Felipe'nin annesi eski Kraliçe Sofia'nin 1977'de giydiği Valentino imzalı kıyafetle katıldı. Kraliçe Letizia 45 yıllık kıyafetin içinde son derece şık görünüyordu.

İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz kayınvalidesinin 45 yıl önceki kıyafetini giydi

İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi, Kraliçe Letizia, başkent Madrid'deki Zarzuela Sarayı'nda büyükelçilere yeni yıl resepsiyonu verdi. 44 yaşındaki iki çocuk annesi Letizia, resepsiyonda kayınvalidesi, eski kraliçe Sofia'nın 1977'de Almanya ziyaretinde kullandığı kıyafeti giydi.

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Valentino marka kıyafet, yeşil, kabarık bir etek ve çiçekli bir bluzdan oluşuyor. Kraliçe Letizia, kayınvalidesinin kıyafetinin estetiğine sadık kalarak aksesuarlarını minimumda tuttu.

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Kraliyet ailesi kadınların stillerinden söz edilince genellikle akla Prenses Diana, Kate Middleton ya da Meghan Markle geliyor. Ancak İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz bu noktada atlanmaması gereken biri isim olarak kabul ediliyor. 1972 doğumlu Ortiz Rocasolano, Avrupa'nın en genç kraliçesi olma unvanını elinde tutuyor. Hem de asil bir aileden gelmediği halde. İşte Kraliçe Letizia Ortiz'in ilginz hikayesi.

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Önce bir muhabir ardından da haber spikeri olan, bugün ise dünyanın stil ikonlarından biri haline gelen Letizia'nın hayatını 2003 yılında değişti. Avrupa'daki birçok soylu ailenin ideal damat adayı Asturias Prensi Felipe ile tanıştı. Aralarında büyük bir aşk doğdu.

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