İspanya 'Melissa' etkisi altında: “Aşırı dikkatli olun” çağrısı yapıldı! Binaları çökme tehlikesine karşı tahliye ettiler

İspanya bugün “Melissa” adlı şiddetli bir fırtınanın etkisi altına girdi. Ülkenin birçok bölgesinde yollar nehre döndü, uçuşlar iptal edildi ve halk evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Barcelona en çok etkilenen şehirlerden biri oldu. Kentte dolu, şiddetli yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Meteoroloji kurumu Meteocat, kenti “turuncu alarm” seviyesine aldı ve vatandaşlara “aşırı dikkatli olun” çağrısı yaptı.

El Prat Havalimanı’nda ise en az 47 uçuş iptal edildi. Uçaklar pistte beklemek zorunda kalırken, bazı seferlerde 60-90 dakika gecikmeler yaşandı.

Barcelona itfaiyesi sabah saatlerine kadar 39 olaya müdahale etti. Yağmur nedeniyle asansörlerde mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı. Katalonya bölgesinde bazı binalar da çökme tehlikesiyle boşaltıldı.

TÜM ÜLKE OLUMSUZ ETKİLENDİ

Mallorca Adası da fırtınadan ağır darbe aldı. Dolu ve yağmur nedeniyle Palma Havalimanı’nda uçuşlar durdu, pist sular altında kaldı. Ağaçlar devrildi, yollar kapandı.

Ibiza’da da yoğun yağmur ve gök gürültüsü trafiği felç etti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Galicia bölgesinde ise dalgalar 5 metreyi aştı, rüzgârın hızı 80 km/s’ye kadar çıktı.

Yetkililer, kötü havanın önümüzdeki günlerde de süreceğini ve özellikle Andalucia, Galicia, Katalonya ve Aragon bölgelerinde daha fazla yağış beklendiğini açıkladı.

Fırtına, geçtiğimiz ay Costa Blanca’yı vuran “Alice” fırtınasından sonra İspanya’yı etkileyen ikinci büyük doğa olayı oldu.