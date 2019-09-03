İspanya'daki ilk şike davası başladı (Beşiktaş'ın eski futbolcusu Juanfran da yargılanıyor)

İspanyol futbolunda şike iddialarının yargıya taşındığı ilk dava Valensiya Adalet Sarayı'nda başladı. İspanyol basınında "tarihi" olarak adlandırılan davanın ilk gününe tüm sanıklar katıldı. Savcılık, sanıklar hakkında 2 ila 4 yıl hapis, 2 milyon Euro'ya kadar para ve 6 yıl futboldan men cezaları talep ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ OYUNCUSU DA SANIKLAR ARASINDA

Sanıklardan 36'sı profesyonel futbolcu (bazıları eski futbolcu) olurken, 2009-2010 sezonunda Galatasaray'da forma giyen eski kaleci Leo Franco ve 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan eski futbolcu Juanfran Garcia da sanıklar arasında yer alıyor.

Ayrıca Zaragoza Kulüp Başkanı Agapito Iglesias, Sportif Direktörü Antonio Prieto, Zaragoza'nın eski teknik direktörü Meksikalı Javier Aguirre gibi isimler de sanık koltuğunda oturuyor.

ZARAGOZA KULÜBÜ, LEVANTELİ FUTBOLCULARA 965 BİN EURO VERMEYİ TAAHHÜT ETMİŞ

İspanyol savcı iddianamesinde, Zaragoza Kulübü'nün maçı kaybetmeleri karşılığında Levante'de forma giyen futbolculara 965 bin avro ödemeyi taahhüt ettiğini öne sürüyor.