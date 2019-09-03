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İspanya'daki ilk şike davası başladı (Beşiktaş'ın eski futbolcusu Juanfran da yargılanıyor)

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 03.09.2019 19:42 | Son Güncelleme

La Liga'da 2010-2011 sezonunda Levante'yi 2-1 yenen Zaragoza'nın ligde kalmasıyla sonlanan maçta şike yapıldığı iddiasıyla 36'sı futbolcu olan 41 kişi ve Zaragoza Kulübü'nün yargılanmasına başlandı. Sanıklar arasında Beşiktaş'ın eski oyuncusu Juanfran da var.

İspanya'daki ilk şike davası başladı (Beşiktaş'ın eski futbolcusu Juanfran da yargılanıyor)

İspanyol futbolunda şike iddialarının yargıya taşındığı ilk dava Valensiya Adalet Sarayı'nda başladı. İspanyol basınında "tarihi" olarak adlandırılan davanın ilk gününe tüm sanıklar katıldı. Savcılık, sanıklar hakkında 2 ila 4 yıl hapis, 2 milyon Euro'ya kadar para ve 6 yıl futboldan men cezaları talep ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ OYUNCUSU DA SANIKLAR ARASINDA
Sanıklardan 36'sı profesyonel futbolcu (bazıları eski futbolcu) olurken, 2009-2010 sezonunda Galatasaray'da forma giyen eski kaleci Leo Franco ve 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan eski futbolcu Juanfran Garcia da sanıklar arasında yer alıyor.

Ayrıca Zaragoza Kulüp Başkanı Agapito Iglesias, Sportif Direktörü Antonio Prieto, Zaragoza'nın eski teknik direktörü Meksikalı Javier Aguirre gibi isimler de sanık koltuğunda oturuyor.

ZARAGOZA KULÜBÜ, LEVANTELİ FUTBOLCULARA 965 BİN EURO VERMEYİ TAAHHÜT ETMİŞ
İspanyol savcı iddianamesinde, Zaragoza Kulübü'nün maçı kaybetmeleri karşılığında Levante'de forma giyen futbolculara 965 bin avro ödemeyi taahhüt ettiğini öne sürüyor.

La Liga'da 2010-2011 sezonunun son haftasında 21 Mayıs 2011 tarihinde oynanan karşılaşmada Zaragoza deplasmanda Levante'yi 2-1 yenerek ligde kalmış ve bu skordan dolayı düşen 3. takım Deportivo La Coruna olmuştu.

KARARIN KASIM-ARALIK AYLARINDA VERİLMESİ BEKLENİYOR
Karşılaşmada ev sahibi Levante'nin rakip kaleye ilk şutunun 34. dakikada ikinci şutunun da 64. dakikada olması şike iddialarının gerekçeleri arasında gösteriliyor. Sanıkların hepsinin suçsuz olduğunu iddia ettiği davanın 27 Eylül'de sona ermesi, mahkeme kararının kasım sonu veya aralık başında verilmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Levante-Zaragoza

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