İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

Milli takımımız dün akşam İspanya’ya 6-0 mağlup olarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Millilerimiz neredeyse sahada varlık gösteremedi. İspanyollar Pedri’nin 2, Merino’nun 3 ve Ferran Torres’in tek golüyle Konya’dan mutlu ayrıldı. Teknik direktör Montella istifaya çağrılırken bu mağlubiyetimiz Avrupa basınında da geniş yer buldu. İspanyolların eski gazetelerinden Marca’nın görsel tercihi ise tartışmaları beraberinde getirdi!

PEDRİ VE MERİNO'YU DURDURAMADIK

dakikada Pedri'nin golüyle öne geçen İspanya, 22. dakikada Merino ile skoru 2-0'a getirdi. 45. dakikada Merino yine sahneye çıktı ve ilk yarı 3-0 bitti. Daha sonra Ferran Torres, 53. dakikada durumu 4-0 yaptı. Peş peşe 57. ve 62. dakikalarda sahneye çıkan Merino ile Pedri karşılaşmanın skorunu tayin etti.

Milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella maç sonunda "Bu maç bizim için büyük bir ders olacak, buradan birlik olarak çıkacağız. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum." dedi.

İSPANYOLLARDAN TARİHİ AYIP

İspanyolların eski gazetelerinden Marca, dün akşam tarihi bir hataya imza attı. Türkiye bayrağı yerine maç sonu görselinde Tunus bayrağını kullanan Marca, eleştirilerin hedefi oldu. Hem sosyal medya yorumları hem de tepkiler üzerine geri adım atıp görseli değiştirmeyen Marca'nın bu davranışı Türk futbolseverler tarafından yoğun şekilde tepki çekti.