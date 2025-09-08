SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

Montella yönetimindeki milliler, dün akşam Konya’da İspanya’ya 6-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyet tarihimizin en ağır yenilgilerinden biri olarak hatırlanacak. Neredeyse sahada hiç varlık gösteremedik İspanyollar çok rahat bir şekilde 6 gol atarak maçı kazandı. İspanyol yayın organı Marca’nın maç sonu Türk bayrağı skandalı ise tepki çekti!

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

Milli takımımız dün akşam İspanya’ya 6-0 mağlup olarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Millilerimiz neredeyse sahada varlık gösteremedi. İspanyollar Pedri’nin 2, Merino’nun 3 ve Ferran Torres’in tek golüyle Konya’dan mutlu ayrıldı. Teknik direktör Montella istifaya çağrılırken bu mağlubiyetimiz Avrupa basınında da geniş yer buldu. İspanyolların eski gazetelerinden Marca’nın görsel tercihi ise tartışmaları beraberinde getirdi!

İspanyol gazetesi Marca dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar 1

PEDRİ VE MERİNO'YU DURDURAMADIK

  1. dakikada Pedri'nin golüyle öne geçen İspanya, 22. dakikada Merino ile skoru 2-0'a getirdi. 45. dakikada Merino yine sahneye çıktı ve ilk yarı 3-0 bitti. Daha sonra Ferran Torres, 53. dakikada durumu 4-0 yaptı. Peş peşe 57. ve 62. dakikalarda sahneye çıkan Merino ile Pedri karşılaşmanın skorunu tayin etti.

Milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella maç sonunda "Bu maç bizim için büyük bir ders olacak, buradan birlik olarak çıkacağız. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum." dedi.

İspanyol gazetesi Marca dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar 2

İSPANYOLLARDAN TARİHİ AYIP

İspanyolların eski gazetelerinden Marca, dün akşam tarihi bir hataya imza attı. Türkiye bayrağı yerine maç sonu görselinde Tunus bayrağını kullanan Marca, eleştirilerin hedefi oldu. Hem sosyal medya yorumları hem de tepkiler üzerine geri adım atıp görseli değiştirmeyen Marca'nın bu davranışı Türk futbolseverler tarafından yoğun şekilde tepki çekti.

İspanyol gazetesi Marca dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar 3

İlginizi Çekebilir

Nihat Kahveci hezimete susmadı! ‘‘Beni kahreden bu...''

Nihat Kahveci hezimete susmadı! ‘‘Beni kahreden bu...''

 Montella 6-0'ı böyle değerlendirdi: Eğer akıllı olursak...

Montella 6-0'ı böyle değerlendirdi: Eğer akıllı olursak...

 60 yıl sonra 6-0! 1965 yılından sonra tarihi bozgun... Montella’nın koltuğu sallantıda!

60 yıl sonra 6-0! 1965 yılından sonra tarihi bozgun... Montella’nın koltuğu sallantıda!

 Uğurcan Çakır'dan maç sonu 6-0 yorumu!

Uğurcan Çakır'dan maç sonu 6-0 yorumu!
Mynet Anket Sizce Montella ile yola devam edilmeli mi?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet devam edilmeli
Hayır gönderilmeli
Bu anket 11 saat 3 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...
Nihat Kahveci hezimete susmadı! ‘‘Beni kahreden bu...''Nihat Kahveci hezimete susmadı! ‘‘Beni kahreden bu...''
Anahtar Kelimeler:
İspanya Türkiye milli takım montella
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

Nihat Kahveci hezimete susmadı! ‘‘Beni kahreden bu...''

Nihat Kahveci hezimete susmadı! ‘‘Beni kahreden bu...''

Lamine Yamal ile Arda Güler arasında tartışma! İspanya 6-0 öne geçince saha içi oyunlara başladı...

Lamine Yamal ile Arda Güler arasında tartışma! İspanya 6-0 öne geçince saha içi oyunlara başladı...

60 yıl sonra 6-0! 1965 yılından sonra tarihi bozgun... Montella’nın koltuğu sallantıda!

60 yıl sonra 6-0! 1965 yılından sonra tarihi bozgun... Montella’nın koltuğu sallantıda!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.