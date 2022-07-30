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İspanyol tatlısı çiroz nasıl yapılır? Çiroz malzemeleri neler?

30.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiroz tarifi ve malzemeleri araştırılmaya başlandı. Çiroz, İspanya'nın sevilen tatlılarından biridir. Peki çiroz nasıl yapılır? Çiroz malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

İspanyol tatlısı çiroz nasıl yapılır? Çiroz malzemeleri neler?

İspanya'nın favori lezzetlerinden biri olan çirozu evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bunun için gerekli olanlar un, ayçiçek yağı, çikolata, şeker gibi malzemelerdir. Peki çiroz nasıl yapılır? İşte çiroz tarifi...

ÇİROZ MALZEMELERİ NELER?

1 su bardağı un
Yarım su bardağı su
1,5 su bardağı ayçiçeği yağı
1 su bardağı toz şeker
90 gram bitter çikolata
2 küçük boy yumurta
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz

İspanyol tatlısı çiroz nasıl yapılır? Çiroz malzemeleri neler?

ÇİROZ NASIL YAPILIR?

Tereyağını oda sıcaklığında eritin ve üzerine tuz ilave edin. Ardından içine su koyun ve bir tencerede tereyağı eriyene dek kısık ateşte karıştırın. Su kaynadığında, elenen unu karıştırarak ekleyin. Hamur halini alınca ocaktan alın ve karıştırıp soğutun. Yumurtaları da ilave ederek hamura yedirin.

Tavaya ayçiçeği yağını alın ve kızdırın. Yumuşak hamuru ucu tırtıklı krema poşetine alın ve bu kızgın yağa istediğiniz uzunlukta sıkın. İyice kızardığında yağdan alın ve peçete serdiğiniz bir tabağa koyup yağını süzdürün. Çikolatanızı benmari usulü eritin. Kızartılan tatlıları şekere bulayın ve bu çikolataya bandırın. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
ispanyol çiroz tatlısı
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