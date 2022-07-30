İspanyol tatlısı çiroz nasıl yapılır? Çiroz malzemeleri neler?

İspanya'nın favori lezzetlerinden biri olan çirozu evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bunun için gerekli olanlar un, ayçiçek yağı, çikolata, şeker gibi malzemelerdir. Peki çiroz nasıl yapılır? İşte çiroz tarifi...

ÇİROZ MALZEMELERİ NELER?

1 su bardağı un

Yarım su bardağı su

1,5 su bardağı ayçiçeği yağı

1 su bardağı toz şeker

90 gram bitter çikolata

2 küçük boy yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

ÇİROZ NASIL YAPILIR?

Tereyağını oda sıcaklığında eritin ve üzerine tuz ilave edin. Ardından içine su koyun ve bir tencerede tereyağı eriyene dek kısık ateşte karıştırın. Su kaynadığında, elenen unu karıştırarak ekleyin. Hamur halini alınca ocaktan alın ve karıştırıp soğutun. Yumurtaları da ilave ederek hamura yedirin.

Tavaya ayçiçeği yağını alın ve kızdırın. Yumuşak hamuru ucu tırtıklı krema poşetine alın ve bu kızgın yağa istediğiniz uzunlukta sıkın. İyice kızardığında yağdan alın ve peçete serdiğiniz bir tabağa koyup yağını süzdürün. Çikolatanızı benmari usulü eritin. Kızartılan tatlıları şekere bulayın ve bu çikolataya bandırın. Afiyet olsun...

