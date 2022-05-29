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Isparta'da Melek Mosso'nun yerine sahne alacak olan Seda Sayan: Yaptığı parmak işaretinden dolayı...

29.05.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melek Mosso'nun Isparta Belediyesi tarafından iptal edilen konseri sonrası Derya Uluğ ve Funda Arar da sahneye çıkmama kararı almıştı. 3 Haziran'da gerçekleşecek bu etkinlik için Seda Sayan ile anlaşıldı. Seda Sayan "Sahne alacağımı menajerimden öğrendim" dedi.

Isparta'da Melek Mosso'nun yerine sahne alacak olan Seda Sayan: Yaptığı parmak işaretinden dolayı...

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran tarihinde sahne alacak Melek Mosso'nun konseri bazı çevrelerin baskıları sonucu iptal edilmişti. Mosso'nun sahneye çıkması engellenince festivalde yer alacak olan Derya Uluğ ve Funda Arar da sahneye çıkmama kararı aldı. Mosso'nun yerine ise Seda Sayan'ın sahne alacağı öğrenildi. Gelen tepkilerin ardından sosyal medyada gündem olan Seda Sayan sessizliğini bozdu.

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"MELEK'İN HAREKETİNDEN DOLAYI KONSER İPTAL EDİLDİ"

Eleştirilerin ardından 2. Sayfa programına açıklama yapan Seda Sayan, "Sanatçıların konser takvimini menajeri belirler. Ben haftanın beş günü zaten full çalıştığım için bazen havaalanında öğreniyorum konser yeri ve bilgilerini. menajerim Osman Yuvacı anlaşmayı yapmış Melek kardeşimle ilgili araştırmayı yaptığımda Melek'in sanatına ya da kadınlığına değil bir konserinde kadınlar ile ilgili konuşurken yaptığı parmak işaretinden dolayı Isparta Belediyesi'nin tepki gösterdiğini öğrendim. Melek adına merak edip o hareketi videodan izledim. Bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmamasını dilerim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso Seda Sayan
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