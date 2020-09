Isparta’da yüzlerce kişi aynı anda pedal çevirdi

“Arabadan in, bisiklete bin”

16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası olduğuna dikkat çeken ve bisiklet topluluğu üyelerine seslenen Başkan Başdeğirmen, “Sizlerle bu etkinliğin geçen yıl birincisini, bu yılda ikincisini birlikte gerçekleştiriyoruz. Sizler her hafta bisiklet turlarınızı yapıyorsunuz. Buna bizlerde eşlik etmek istedik. Tüm herkese örnek olması açısından ‘Arabadan in, bisiklete bin’ sloganıyla sporlarımızı devam ettirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve belediye meclisi üyelerinin de katıldığı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanından başlayan şehir içi bisiklet turu ile ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’e dikkat çekildi ve Ispartalılara ‘Araçtan in, bisiklete bin’ çağrısında bulunuldu. Etkinlik sonunda bisiklet turuna katılanlara katılım belgeleri takdim edildi.