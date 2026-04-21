İsraftan doğdu, 250 TL’ye satılıyor! Gaziantep’te yeni tatlı akımı

Gastronomi başkenti Gaziantep'te, Avrupa tescilli baklavanın değerlendirilmesiyle hazırlanan bu özel tatlı, hem ekonomik hem de lezzetli oluşuyla birlikte geri dönüşüm tatlısı olarak biliniyor. Geçmişte baklavanın kenarlarından ekmek arası dürüm ve börek yapılırken, günümüzde bu ürünler daha zengin sunumlarla yeniden yorumlanarak helva haline getirildi.

Gaziantepli ustalar tarafından özenle hazırlanan helvada, baklava tepsisinde kenarda kalan kırıntılar, özel yöntemlerle işlenerek irmikle harmanlanıyor. Ardından süt ve şekerle buluşturulan bu karışım, baklava yufkasından hazırlanan yenilebilir tabaklara yerleştirilerek tezgahlarda yerini alıyor. İlk kez tadan müşterilerden tam not alan baklavalı helva, hem sunumu hem de lezzetiyle öne çıkarken, 250 TL'den satışa sunuluyor.

İsrafa karşı baklava kırıntılarını irmikle buluşturup helva haline getirdiklerini söyleyen Şef Yaşar Çetin, "Baklava tepsisinde kenarlarda kalan kırıntıları müşterilere ikram etmediğimiz için ayırıp değerlendiriyoruz. İşletme olarak israfa karşı böyle bir uygulama başlattık. Baklavayı irmikle buluşturup helva haline getirdik. Daha önce bu kırıntılardan börek yapılıyordu, pidenin arasına konulup dürüm şeklinde sunuluyordu. Börekten sonra değişiklik olsun diye helva yapmaya karar verdik ve helva da beğenildi. Bu tatlıyı yaklaşık 10 yıldır yapıyorum. Vatandaşlardan gelen talep oldukça güzel. Tatlımızın içerisinde baklava kırıntısı, irmik, süt, tereyağı ve şeker bulunuyor. Şu an bu tatlıyı bizden başka yapan yok; baklava helvasını üreten tek firmayız" dedi.

Geri dönüşüm tatlısı olarak adlandırdıkları baklava tatlısına müşterilerin yoğun talep gösterdiğini söyleyen Çetin, farklı ürünlerde de geri dönüşüm amaçlı tatlılar ortaya çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Çetin, "Tatlıya gelen geri dönüşler çok iyi. Müşterilerimiz çok beğendiklerini ve lezzetin harika olduğunu söylüyor. Gaziantep adına da güzel bir ürün olduğunu ifade ediyorlar. Biz de bu ürünü geliştirerek üzerine koymak istiyoruz. Sadece baklava değil, farklı ürünlerde de geri dönüşüm amaçlı tatlılar ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Tatlıyı porsiyon olarak 250 TL'den sunuyoruz ve taleplerde yoğunluk yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

'YAZ AYLARINDA DONDURMA İLE SUNACAĞIZ'

Yaz aylarında ferahlık hissi oluşturması için helvayı dondurma ile sunacaklarını söyleyen Yusuf Pektaş, "Gün sonunda baklavanın kırıntıları kalıyor ve biz israfı sevmediğimiz için kullanalım dedik. Gaziantep'te bazı firmalar baklava kırıntısından börek yapıyor. Biz ise buna nasıl bir yenilik katarız diye düşündük ve geri dönüşüm olarak irmikle kavurup helva yapmaya karar verdik. Bu tatlıyı da baklava hamurundan hazırladığımız yenilebilir tabaklara koyarak servis ediyoruz. Yaz aylarında tatlının yanına dondurma koyarak sunmayı düşünüyoruz. Tatlıyı tüketen müşterilerde ferahlık hissi oluştursun istiyoruz" diye konuştu.