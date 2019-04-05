Ay'ın yörüngesindeki yedinci ülke hangisi oldu?

Tümüyle özel yatırımcıların desteklediği ilk Ay misyonunu ve İsrail'den Ay'a ilk yolculuğu gerçekleştiren küçük robot, Ay'ın yörüngesine girerek tarihi bir başarıya imza attı.

'Beresheet' planlandığı gibi 11 Nisan'da Ay'ın yüzeyine inerse, bunu başaran hem ilk özel hem de ilk İsrail misyonu olacak.

Bu misyona İsrail devletine bağlı Hava Uzay Endüstrileri'nin (IAI) desteğiyle soyunan İsrailli kar amacı gütmeyen kuruluş SpaceIL'in Başkanı Morris Kahn, böylece Ay'ın yörüngesine giren ülkeler kulübüne 7. sıradan katıldıklarını, Ay'ın yüzeyine inmenin ise zaten kıyasa gerek olmadan kendi içinde başlı başına bir olay olduğunu belirtti.

Kahn "Bundan bir hafta sonra Ay'a inerek, bunu daha önce yapmış üç süper gücün yanına ismimizi yazdırarak daha fazla tarih yazacağız. Bugün İsraill olmaktan gururluyum" dedi.

Kast ettiği üç süper güç uzay araştırmalarına büyük paralar harcamış Sovyetler Birliği (Rusya), ABD ve Çin.

Sadece 100 milyon dolar harcanan 'Beresheet' ise düşük maliyetli uzay araştırmaları adına zafer kazanma peşinde.

