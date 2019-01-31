Vücut geliştiriyor diye başmüezzinlikten kovuldu

Fransız haber ajansı AFP'ye, yaptığı sporla dini görevi arasında hiçbir zaman çelişki görmediğini belirten Masri, İsrail İçişleri Bakanlığı'nın adaletsiz bir karar aldığına dikkat çekti: "Bu kararla haksızlık yapıyorlar. İslam dini, her bireyi spor yapmaya teşvik eder."

Gençliğinden beri ağırlık kaldıran ve yapılı vücuduyla dikkati çeken 46 yaşındaki Masri, aslen bir Arap kenti olan Akka'nın tanınmış şahsiyetlerinden.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Arap vatandaşlarına ayrımcılığı ırkçılık boyutlarına vardıran İsrail hükümeti, bu kez İslam dinine neyin uygun olup neyin olmadığını başmüezzinden daha iyi bildiğine hükmetti.

AFP'nin görüşünü aldığı bir bakanlık sözcüsü ise başmüezzinin uygunsuz giyimi nedeniyle görevden alındığını iddia etti.

Vücut geliştirme sporuyla uğraşanlar geleneksel olarak küçük mayolar giyiyorlar. Dolayısıyla Masri'nin de böyle birçok pozu var.

105 kiloluk bedenine pazulu kollarıyla görkem katan Masri, İsrail nüfusunun yüzde 18'ini oluşturan Arap azınlığın üyesi.

2017'de katıldığı İsrail vücut geliştirme şampiyonalarında kendi kategorisinde birinci geldi.

Birkaç ay sonra dini yetkililerden oluşan bir komiteye ifade vermeye çağrıldı.

Üç çocuk babası, komiteden gördüğü muameleyi şöyle aktardı:

"Bana şampiyonadan pozlarımı gösterip bir müezzinin bu sporu yapmasını uygunsuz bulduklarını, dini bir kişiliğin böyle üzerinde hemen hiçbir şey olmadan görünmesinin kabul edilemez olduğunu söylediler."

İsrail'de Müslümanlarla Hıristiyanlar başta olmak üzere Yahudi olmayanların dini faaliyetlerini, örgütlenmelerini İçişleri Bakanlığı denetliyor.

Tam zamanlı çalışan bir müezzinin işi hakkında son söz de bakanlıkta.