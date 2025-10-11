SPOR

İsrail'e yeşil sahalarda da büyük şok! Haaland, kendi kalelerine gol attırdı, inanılmaz anlar yaşandı...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile İsrail karşı karşıya geldi. Oslo'da oynanan mücadele öncesi binlerce kişi, İsrail'i protesto etti. Norveç'in tarihi fark attığı maçta Haaland adeta şov yaptı ve İsrail'i sahadan sildi.

Emre Şen

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç, İsrail'i 5-0'lık skorla adeta bozguna uğrattı. Erling Haaland'ın hat-trick yaptığı mücadelede ilginç olaylar yaşanırken maç öncesi de Norveç halkı İsrail'i protesto etmek için toplandı.

"SOYKIRIMSIZ FUTBOL, FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK, İSRAİL'İ BOYKOT ET"

Norveç Filistin Komitesi, Filistin İçin Eylem Grubu ve Norveç Halk Yardımı Derneği tarafından "Soykırımsız Futbol" adıyla organize edilen protestoya katılanlar önce Spikersuppa Meydanı'nda toplandı.

Spikersuppa Meydanı'ndan maçın oynanacağı Ullevaal Stadı'na hareket eden protestocular, "Filistin'e özgürlük", "İsrail'i boykot et" sloganları atarken, Filistin bayrakları ve "İsrail'e kırmızı kart göster", "Filistin'e özgürlük" "Soykırımcı İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

KENDİ KALELERİNE 2 GOL ATTILAR

Karşılaşmaya yaşanan olaylardan dolayı motive olamayan İsrail oyuncuları çok kötü başladı. 28 dakikada iki kez kendi kalesine gol atan İsrail adeta dağıldı.

MAÇ OYNANIRKEN DE PROTESTO!

Norveçli taraftarlar tribünlerde de Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti.

