İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, akıllara Nostradamus'un tüyler ürperten kehanetini getirdi! Duyanları korkuttu

Ölümünün üzerinden yüzlerce yıl geçti ancak insanlar dünyanın en ünlü kahinleri arasında gösterilen Nostradamus'un kehanetlerini takip etmeyi sürdürüyor. Kehanetleri en çok araştırılan kahinlerden biri olarak gösterilen Nostradamus'un 2023 yılı için söyledikleri ise çok çarpıcı.

2023 İÇİN "BÜYÜK SAVAŞ" KEHANETİ

İngiliz Daily Star'ın haberine göre, Les Prophéties adlı kitabında Adolf Hitler'in yükselişinden John F. Kennedy'nin vurulmasına kadar son 100 yıldaki bir dizi olayı doğru tahmin eden kahin Michel de Nostradame bu yıl ise "büyük bir savaş" çıkacağını söyledi.

Nostradamus, 450 yıldan daha uzun bir süre önce yayımlanan eserinde 2023'ten, "Yedi ay Büyük Savaş, insanlar kötülük yapmaktan öldü" şeklinde söz etti.

Bu endişe verici kehanetin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında ortaya çıkacak çatışmalardan başlayacak benzeri bir çatışmayı ima edebileceği düşünülüyordu.

Ancak dün önce Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı, ardından İsrail'in de operasyonla karşılık verdiği Gazze Şeridi'nde çatışmalar sonrası Nostradamus'un çatışmasının önceden düşünülenden daha geniş kapsamlı olabileceği görülüyor.

Nostradamus’un kehaneti her ne kadar endişe verici olsa da, ünlü kahinin söylediklerinin hepsinin gerçekleşmediğini unutmamak gerekiyor.

Örneğin Nostradamus geçen yılı işaret ederek bir asteroit çarpması öngörmüş ve yapay zekalı robotların 2022 yılı sonuna kadar dünyayı ele geçireceğini söylemişti.

