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    4. İsrail'in uyguladığı 'Türk kahvesi' hamlesi duyanları şaşkına çeviriyor: Başka ad takıp içmeye başladılar

    İsrail'in uyguladığı 'Türk kahvesi' hamlesi duyanları şaşkına çeviriyor: Başka ad takıp içmeye başladılar

    25.12.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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    İsrailliler kahvesinde bile 'Türk' adını duymaktan kaçınır hale geldi. Dünya çapında keyifle içilen Türk kahvesini Gazze'deki katliamı sürdüren İsrailli askerler de bolca tüketiyordu fakat ilginç bir kararla Türk kahvesine kendilerince başka ad taktılar. En çok tercih edilen markanın adıyla birlikte değişen paketinin görüntüsü de sosyal medyanın gündeminde.

    İsrail'in uyguladığı 'Türk kahvesi' hamlesi duyanları şaşkına çeviriyor: Başka ad takıp içmeye başladılar

    ABD kökenli kahve zinciri markası Starbucks son günlerde Türkiye'deki İsrail protestolarıyla sıkça gündeme gelirken İsrail de Türk kahvesine yönelik radikal bir hamleye imza attı.

    'KAHVE' HAMLESİ

    Ülkenin en köklü yiyecek markalarından, Türk kahvesi meşhur markası Strauss'un aldığı karar dikkat çekti. Odatv'nin aktardığı detaylara göre 'Elite Türk Kahvesi'nin adından 'Türk' ifadesi kaldırıldı.

    'TÜRK' YAZMAYAN TÜRK KAHVESİ

    Kahvenin yeni paketinin görüntüleri de ortaya çıktı. Kahvenin üzerinde İsrail bayrağının yanı sıra "Başka ülkemiz yok" yazısı bulunuyor.

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    SPİKERİ İŞİNDEN EDEN KAHVE BARDAĞI

    Geçtiğimiz günlerde ise canlı yayına Starbucks'ın kahve bardağıyla çıkan TGRT Haber spikeri Meltem Günay'ın işine son verilmesine neden olmuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    İsrail Türk kahvesi
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