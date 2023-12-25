İsrail'in uyguladığı 'Türk kahvesi' hamlesi duyanları şaşkına çeviriyor: Başka ad takıp içmeye başladılar

ABD kökenli kahve zinciri markası Starbucks son günlerde Türkiye'deki İsrail protestolarıyla sıkça gündeme gelirken İsrail de Türk kahvesine yönelik radikal bir hamleye imza attı.
Ülkenin en köklü yiyecek markalarından, Türk kahvesi meşhur markası Strauss'un aldığı karar dikkat çekti. Odatv'nin aktardığı detaylara göre 'Elite Türk Kahvesi'nin adından 'Türk' ifadesi kaldırıldı.
Kahvenin yeni paketinin görüntüleri de ortaya çıktı. Kahvenin üzerinde İsrail bayrağının yanı sıra "Başka ülkemiz yok" yazısı bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde ise canlı yayına Starbucks'ın kahve bardağıyla çıkan TGRT Haber spikeri Meltem Günay'ın işine son verilmesine neden olmuştu.