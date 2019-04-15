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İsrail Uzay aracı Beresheet büyük bir şok yarattı

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TEKNOLOJİ  | 15.04.2019 08:26 | Son Güncelleme

İsrail hükümeti tarafından da büyük destek alan bu uzay aracı, uzay çalışmalarının sanıldığı kadar kolay olmadığını gösteriyor.

İsrail Uzay aracı Beresheet büyük bir şok yarattı

Falcon Heavy roketleri tarafından fırlatılan ilk ticari uydu olma özelliğini de taşıyan bu uzay aracı, normal şartlarda dün akşam saat 22:00’da Ay yüzeyine inmesi gerekiyordu. Ancak hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi ve bu uzay aracı sert bir şekilde yere çakıldı. İsrail yapımı olan bu uzay aracında, çok büyük bir hasar meydana geldi ve bağlantı kesildi.

Sovyetler Birliği ilk olarak Ay yüzeyine iniş yapan ülkeler arasındaki konumunu korudu. Sovyetler Birliği’nden çok kısa bir süre sonra ABD, insanlı uzay aracını Ay’a gönderdi. Bu, Dünya tarihinde bir ilkti ve çok büyük bir coşkuyla kutlandı. ABD’den sonra ise Ay yüzeyine iniş yapan üçüncü ülke Çin oldu. İsrail’in amacı ise tarih sahnesinde Ay yüzeyine inen 4. ülke olmaktı.

SpaceIL

SpaceIL tarafından yapılan uzay aracı, hükümeti tarafından ciddi destek görmeyi başardı. Uzay aracının iniş serüvenine şahit olan Netanyahu, Ay yüzeyine çakılan uzay aracı karşısında üzüntüye kapılmadı. Uzay aracını kontrol eden ekibe, bir daha denemek gerektiği konusunda telkinde bulundu. Görünen o ki İsrail, Ay yüzeyine uzay aracı indiren 4. ülke olma konusunda son derece ciddi.

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Beresheet israil

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