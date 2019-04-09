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İsrailli politikacının ayak fetişi görüntüleri yetişkin sitesine düştü

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

İsrail sandık başında ülkenin kaderini belirlerken, gündeme bomba gibi düşen bir başka konuyla oldukça alakadar şu günlerde.

O da politikacının porno videolarının yayınlandığı bir yetişkin sitesine düşen görüntüleri.

Sağcı Zehut Partisi'nin lideri Moshe Feiglin katıldığı bir televizyon programında sunucu ile ilginç bir yakınlaşmaya girdiği görüntüler tartışma yarattı.

Görüntülerde Feiglin'in ve sunucu Dudu Bauchner'in karşılıklı olarak ayaklarına masaj yaptıkları, ayaklarını tokatlayıp, gıdıkladıkları görülüyor.

Öte yandan ikili canlı yayında likör içerken, Bauchner'in sağcı liderin ayağını öpüp, yaladığı da görülüyor. Daha sonra ikili romantik bir şekilde dans ediyor.

Ancak seçim süresince görüntülerin tam aksine homofobik ve eşcinsel evlilik karşıtı bir tavır takınan Feiglin eleştirilerin odağında.

Liderin partisinin İsrail Meclisi Knesset'te 5 ila 7 sandalye alarak koalisyon ortağı olması bekleniyor.

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