'Issız Adam boşandı' iddiası gündemde! Cemal Hünal'in eşi Lale Cangal merak edildi! Lale Cangal kimdir?

Melis Birkan ile başrolünü paylaştığı Issız Adam karakteriyle hafızalara kazınan Cemal Hünal'in evliliği hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Hünal'in 13 yıllık evliliğini tek celsede bitirdiği haberleri gündeme bomba gibi düştü.

İddiaya göre Cemal Hünal, 2011 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Lale Cngal ile boşandı. Taraflardan ise konuya dair henüz bir açıklama geldi.

LALE CANGAL KİMDİR?

Lale Cangal 1981 yılında Hollanda‘da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Bölümünden mezun oldu. Bugüne kadar Yeniden Başla, Annem, Benden Baba Olmaz, Dudaktan Kalbe, Kurtlar Vadisi Pusu, Emret Komutanım, Herkes mi Aldatır ve Araf Zamanı isimli projelerde yer aldı.

2011 yılında oyuncu Cemal Hünal ile evlendi. Bu evliliğinden Doğan Atilla isminde bir oğlu var. Lale Cangal’ın kendi adını taşıyan bir takı markası da bulunmaktadır.







