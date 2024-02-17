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'Issız Adam boşandı' iddiası gündemde! Cemal Hünal'in eşi Lale Cangal merak edildi! Lale Cangal kimdir?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 15:03 | Son Güncelleme:
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2008 yılında vizyona giren Issız Adam filmindeki Alper rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal'in 13 yıllık evliliğin bittiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sessiz sedasız boşandığı söylenen Hünal'in eşi Lale Cangal'ın kim olduğu da merak edildi. İşte konuya dair tüm detaylar..

'Issız Adam boşandı' iddiası gündemde! Cemal Hünal'in eşi Lale Cangal merak edildi! Lale Cangal kimdir?

Melis Birkan ile başrolünü paylaştığı Issız Adam karakteriyle hafızalara kazınan Cemal Hünal'in evliliği hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Hünal'in 13 yıllık evliliğini tek celsede bitirdiği haberleri gündeme bomba gibi düştü.

İddiaya göre Cemal Hünal, 2011 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Lale Cngal ile boşandı. Taraflardan ise konuya dair henüz bir açıklama geldi.

cemal hünal

LALE CANGAL KİMDİR?

Lale Cangal 1981 yılında Hollanda‘da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Bölümünden mezun oldu. Bugüne kadar Yeniden Başla, Annem, Benden Baba Olmaz, Dudaktan Kalbe, Kurtlar Vadisi Pusu, Emret Komutanım, Herkes mi Aldatır ve Araf Zamanı isimli projelerde yer aldı.

LALE

2011 yılında oyuncu Cemal Hünal ile evlendi. Bu evliliğinden Doğan Atilla isminde bir oğlu var. Lale Cangal’ın kendi adını taşıyan bir takı markası da bulunmaktadır.

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