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Issız eş anlamlısı nedir? Issız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

01.09.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarih boyunca pek çok dilden etkilenmiş bir dildir. Bu nedenle dilimize pek çok yeni kelime yerleşmiştir. Bu kelimelerden biri de günümüzde sıkça kullanılan ıssız kelimesidir. Kökeni "ıs" olan bu kelime, "-sız" eki alarak ıssız olmuştur. Issız kelimesinin yerine kullanılabilen bazı eş anlamlı sözcükler de vardır. Bu sözcükler, ıssız kelimesiyle aynı anlamlara gelir.

Issız eş anlamlısı nedir? Issız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede yaygın olarak kullanılan ıssız kelimesinin kökeni "ıs"tır. Is, zaman içerisinde "+sız" eki alarak "sahipsiz, metruk" anlamına gelmiştir. Eski Türkçede bu kelime ile aynı anlama gelen ''eye / iye'' sözcükleri vardır. Eski Türkçeden dilimize evrilen bu kelimenin günümüzde sık sık kullanılan eş anlamlıları da vardır. Issız sözcüğünün eş anlamlıları, ıssız kelimesi ile aynı anlama gelir fakat yazılışları farklıdır. Peki, ıssız kelimesinin eş anlamı kelimeler nedir?

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Issız ne demek?

Issız kelimesi "sahipsiz, hiçbir canlı bulunmayan" anlamlarına gelen bir kelimedir. Eski Türkçeden evrilerek günümüzdeki ıssız hâlini almıştır. Türkçe zengin bir dil olduğundan ıssız ile aynı anlama gelen bazı kelimeler vardır.

Issız kelimesinin cümle içerisinde kullanımı için şu cümleleri verebiliriz:

  • Bu sokaklar çok ıssız olduğundan geçmeye korkuyorum.
  • Gece vakti burası çok ıssız oluyor.

Issızın eş anlamlısı

Issız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

  • Tenha
  • Yaban
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Issızın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Issızın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • İş yerim çok tenha bir yerde olduğundan gece ofise gidemiyorum.
  • Özellikle kadınlar tenha yerlerden geçerken çok dikkatli olmalıdır.
  • Yaban ellerde bir başına kalakaldı.
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