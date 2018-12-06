İştahla güldürür: 2018'in yemekle ilgili atılan en komik tweetleri

Manavdan alışveriş yapan kişiler hep çok zenginlermiş gibi geliyor.— Önder Şeren (@onderseren) 5 Haziran 2018
evliliği hiç böyle hayal etmemiştim pic.twitter.com/N0iO7BxJI4— Albania (@bilaistisna) 29 Kasım 2018
Bederli askerlik müjdesi pic.twitter.com/GW3ohaxues— S. Nalçakar (@snalcakar) 16 Temmuz 2018
Fırında karnabahar yaparak evinizde kolayca Kurtlar Vadisi patlama efekti elde edebilirsiniz pic.twitter.com/oBirf6cghQ— Yiğit Çırpanlı (@cirpanen) 27 Kasım 2018
Adamın beyninde lüzumsuz hiçbir bilgi yok pic.twitter.com/jSummyRBzW— saydambey (@saydambey) 16 Kasım 2018
Vay be koca popstar bozacı olmuş. Ey zalım hayat pic.twitter.com/rtZ3HrkN5Q— S. Nalçakar (@snalcakar) 7 Temmuz 2018
Ben: Hayatıma bir şeyler katabilecek zeki ve kültürlü arkadaşlar edinmeliyim— ayşe (@yeminetlan) 26 Kasım 2018
Arkadaşlarım: pic.twitter.com/2j3z6GAyeX
Beni çiğ köfteden kolay kolay soğutamazsınız! Fakat bu görsel anlık da olsa bayağı bir canımı sıktı. pic.twitter.com/Qmlh3kzhc5— tnbyl (@etnbyl) 20 Kasım 2018
Akşam arkadaşlara tavuk pişirdim, tavuk biraz çiğ olmuştu. Şimdi arkadaşdan biri mesaj atmış pic.twitter.com/Stb1OUmJ3K— AFP (@ahmetfiratpolat) 19 Kasım 2018
Annem ilk görüşmelerinde babama yemek seçer misin diye sormuş kabağı sevmiyomuş da kabul etmez diye seçmem demiş evlendiğinden beri kabağa limon sıkıp yiyo adam tadını bastırsın diye asfgjfsj onu bunu bilmiyorum da bu baya adamlık işte— useyra (@useyraa) 18 Kasım 2018
Okuyucu Yorumları 0 yorum