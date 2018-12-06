İştahla güldürür: 2018'in yemekle ilgili atılan en komik tweetleri

1

Manavdan alışveriş yapan kişiler hep çok zenginlermiş gibi geliyor. — Önder Şeren (@onderseren) 5 Haziran 2018

2

evliliği hiç böyle hayal etmemiştim pic.twitter.com/N0iO7BxJI4 — Albania (@bilaistisna) 29 Kasım 2018

3

Bederli askerlik müjdesi pic.twitter.com/GW3ohaxues — S. Nalçakar (@snalcakar) 16 Temmuz 2018

4

Fırında karnabahar yaparak evinizde kolayca Kurtlar Vadisi patlama efekti elde edebilirsiniz pic.twitter.com/oBirf6cghQ — Yiğit Çırpanlı (@cirpanen) 27 Kasım 2018

5

Adamın beyninde lüzumsuz hiçbir bilgi yok pic.twitter.com/jSummyRBzW — saydambey (@saydambey) 16 Kasım 2018

6

Vay be koca popstar bozacı olmuş. Ey zalım hayat pic.twitter.com/rtZ3HrkN5Q — S. Nalçakar (@snalcakar) 7 Temmuz 2018

7

Ben: Hayatıma bir şeyler katabilecek zeki ve kültürlü arkadaşlar edinmeliyim

Arkadaşlarım: pic.twitter.com/2j3z6GAyeX — ayşe (@yeminetlan) 26 Kasım 2018

8

Beni çiğ köfteden kolay kolay soğutamazsınız! Fakat bu görsel anlık da olsa bayağı bir canımı sıktı. pic.twitter.com/Qmlh3kzhc5 — tnbyl (@etnbyl) 20 Kasım 2018

9

Akşam arkadaşlara tavuk pişirdim, tavuk biraz çiğ olmuştu. Şimdi arkadaşdan biri mesaj atmış pic.twitter.com/Stb1OUmJ3K — AFP (@ahmetfiratpolat) 19 Kasım 2018

10

Annem ilk görüşmelerinde babama yemek seçer misin diye sormuş kabağı sevmiyomuş da kabul etmez diye seçmem demiş evlendiğinden beri kabağa limon sıkıp yiyo adam tadını bastırsın diye asfgjfsj onu bunu bilmiyorum da bu baya adamlık işte — useyra (@useyraa) 18 Kasım 2018



