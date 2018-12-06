YEMEK

İştahla güldürür: 2018'in yemekle ilgili atılan en komik tweetleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.12.2018 14:04 | Son Güncelleme

2018'in favori yemek tweetlerini sizler için bir araya getirdik. İstedik ki 2018'in kötü günlerini arkamızda bırakalım, kahkaha ile uğurlayalım...

İştahla güldürür: 2018'in yemekle ilgili atılan en komik tweetleri

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