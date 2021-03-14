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İştahsız çocuklara yemeyi sevdirecek 10 öneri

Betül Songur Betül Songur 14.03.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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İştahsız çocuklara yemeyi sevdirecek 10 öneri

İştahsızlık ve beslenme reddi çocukluk döneminde en sık rastlanan sorunlar arasında yer alır. Ebeveynleri endişelendiren bu durumla ilgili bilgi veren Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Makbule Eren, doğru yöntemlerle bu problemden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Çocukluk döneminde sıkça rastlanan iştahsızlık, beslenme reddi pek çok ailenin ortak sorunu. Çocuğunuzdaki iştahsızlığın nedenlerini tespit edip doğru yöntemleri uygulayarak bu problemden kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Makbule Eren çocuklarda iştahsızlıkla ilgili önerilerde bulundu.

ÇOCUKLAR NEDEN ÖZELLİKLE KAHVALTIYI REDDEDERLER?

Gece beslenen, yatmadan kısa süre önce beslenip gece boyu reflü yaşayan çocuklar, geniz eti, alerji, burun tıkanıklığı olan ve bunlara bağlı olarak gece sık uyanan, sabah yorgun kalkan çocuklar sabah kahvaltısını iştahla yemeyebilirler. Bu nedenlerin araştırılması gerekir. Ya da uyku düzeni bozulup her zamankinden erken kalkmak zorunda kalmış ise kahvaltı istemeyebilir. Okula başlama dönemlerinde bu gibi sorunlar olabilir.

ÖNERİLERE KULAK VERİN

  • Çocuğunuzun iştah durumuna anlayış gösterin. Açlık ceza olmasa da, yemeyen aç kalabilir.
  • Öğünlere düzenli olarak uyun. Ancak öğünlerin saatleri esnek olabilir. İlla herkes kahvaltıyı 08.00’de yapmaz. Saat 10.00’da yapar ama kahvaltı ile başlar.
  • Yeni lezzetlere alışmak için zaman gerektiğini unutmadan sabırlı olmak gerekir.
  • Beslenmeyi eğlenceli ve zevkli kılın.
  • Alışverişte çocuğunuzun besin seçmesine izin verin, yönlendirin.
  • Örnek olun.
  • Yaratıcı olun.
  • Yemeğe odaklanın (Beslenme sırasında TV ve oyundan kaçının).
  • Tatlı ve şekerler ile ödül vermeyin. Sevgi, endişeler ve mazeretler beslenme sırasında hata yapmayı gerektirmez.
  • Ne ile ne kadar beslendiğinin yanında nasıl beslendiğinin de önemli olduğunu ve beslenmenin bir davranış şekli olduğunu, temellerinin daha bebeklik döneminde tamamlayıcı gıdaya başlarken atıldığını unutmamak gerekir.
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