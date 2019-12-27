İstanbul 2019'da uluslararası sanatçıların katıldığı bienal ve sergilere ev sahipliği yaptı

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Aralarında 14. Contemporary Istanbul ile 16. İstanbul Bienali'nin de bulunduğu birçok etkinlik, yerli ve yabancı önemli sanatçıları 2019'da İstanbullu sanatseverlerle buluşturdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yıl içinde gerçekleştirilen sergi ve bienaller yüz binin üzerinde sanatsevere ulaştı.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Contemporary Istanbul, aralarında Fransa, Rusya, Avusturya, İspanya, İsviçre ve İran'ın da olduğu 22 ülkeden çağdaş sanat örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Türkiye ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getiren fuarı ön izleme günü dahil 74 bin kişi gezdi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, sanatseverler ve sektör profesyonellerinin yanı sıra siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından misafirler ağırlandı.

Fuarda, 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400'den fazla çağdaş sanat eseri yer alırken, atölyeler, söyleşiler ve interaktif işlerle ziyaretçilerin fuarın bir parçası olması da sağlandı. Çocuklar için özel alanların da hazırlandığı etkinlikte ayrıca müzeler ve teknoloji firmaları da stant açtı.