İstanbul 2019'da uluslararası sanatçıların katıldığı bienal ve sergilere ev sahipliği yaptı

Çeşitli disiplinlerden sanatçıların, Türk ve dünya edebiyatından şiir, öykü, roman ya da özgün metinlerden ilhamla ürettiği çağdaş resim, heykel ve fotoğraf çalışmalarından oluşan "Esin Keçisi" isimli karma sergi, TÜYAP'ta sanatseverleri ağırladı. 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı'nın sanatçı projeleri kapsamında açılan sergiye, 21 sanatçı eserleriyle katıldı.

Yıl boyunca birçok sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturan Koşuyolu'ndaki Kelimat Sanat Evi, Muhanad Nassiri'nin "İntiba", Ertuğrul Berberoğlu'nun "Tavaf", Fadi Haddadin'in "Kırmızı Yaz" sergileriyle Khozema Alaeedd", "Malek Saadallah"ın eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Yılın son günlerinde ise Emine Dokumacı'nın "Nefes" sergisi ziyarete açıldı.

Erdal İnci ve Oddviz kolektifinin eserlerinden oluşan "Ich hab' noch einen Koffer in Berlin" adlı sergi, Goethe Enstitüsü'nün İstanbul'daki merkezinde sanatseverlerle buluştu. Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümüne özel hazırlanan ve İngilizce adı "I Still Have A Suitcase in Berlin" olan sergide, Berlin'in hızlı dönüşümlerini ve değişimlerini ele alan çalışmalar yer alıyor.