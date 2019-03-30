İstanbul'a 'en çok gelen turist sıralaması' değişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı 1 milyon 903 bin 657 oldu.Ocak ayında 918 bin 944, Şubat ayında ise 984 bin 693 yabancı kente geldi. İstanbul'a gelen yabancılar listesinin ilk sırasına ise 126 bin gelişle Alman vatandaşları yerleşti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 23,4 gelişleri azalan İran vatandaşları kente yaptıkları 123 bin ziyaretle listede ikinci sıraya geriledi. ABD’nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran para biriminin değer kaybetmesi ve İran’ın uyguladığı yurt dışı çıkış harcının olumsuz etkisiyle İran vatandaşlarının gelişleri azaldı.

FRANSIZLARIN GELİŞLERİ ARTTI

98 bin gelişle Rus vatandaşları geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3'üncü sıradaki yerini korudu. Listede geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde 5'inci sırada yer alan Iraklılar, 87 bin gelişle 4'üncü, 7'nci sırada yer alan Fransızlar 62 bin gelişle bu yıl 5'inciliğe yükseldi. İngilizler 59 bin gelişle listede 6'ıncı sıradaki yerini korudu.9'uncu sırada yer alan Ukraynalılar kente 51 bin gelişle 7'nciliğe yükselirken, Çinliler 50 bin gelişle 8'inci sıradaki yerlerini korudu.