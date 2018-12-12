İstanbul'a gelip, İzmir Marşı çalan Makedon sanatçı Viktor Angelov büyük ilgi gördü

Makedonyal\u0131 sanat\u00e7\u0131 Viktor Angelov, \u0130stanbul seyahati s\u0131ras\u0131nda vatanda\u015flara mini bir konser verdi. Sokak ortas\u0131nda verdi\u011fi konserde \u0130zmir Mar\u015f\u0131 \u00e7alan Viktor Angelov b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc. \u0130\u015fte o anlar...Piramitlerin tepesinde seks yapt\u0131larE\u015fi ve do\u011facak \u00e7ocu\u011fu aras\u0131nda se\u00e7im yapt\u0131: Pi\u015fman de\u011filim!Vah\u015fet! \u00dc\u00e7 \u00e7ocuk gen\u00e7 kad\u0131na toplu tecav\u00fcz edip,\u00f6ld\u00fcrd\u00fc
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