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İstanbul'a gelip, İzmir Marşı çalan Makedon sanatçı Viktor Angelov büyük ilgi gördü

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.12.2018 16:53 | Son Güncelleme

Makedonyalı sanatçı Viktor Angelov, İstanbul sokaklarında kemanıyla İzmir Marşı'nı çaldı. Angelov, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Makedonyalı sanatçı Viktor Angelov, İstanbul seyahati sırasında vatandaşlara mini bir konser verdi. Sokak ortasında verdiği konserde İzmir Marşı çalan Viktor Angelov büyük ilgi gördü. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
Viktor Angelov İzmir Marşı istanbul

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