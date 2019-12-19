İstanbul'a kar mı geliyor, kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Yurdun büyük bir kesiminde güneşli günler etkisini sürdürürken, gelen son dakika açıklamasına göre İstanbul'da hafta başından itibaren havalar soğumaya başlayacak.
PUS VE SİSE DİKKAT!
Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Pazartesi için beklenen kuvvetli yağış Trakya'dan başlayarak havayı soğutacak.
Rüzgarın karayele dönmesi ile birlikte haftanın ikinci yarısından itibaren kuzey ve iç kesimleri altına alacak.
Bu da Kuzey ve iç kesimlerdeki yağışları karla karışık yağmur ve kara çevirebilecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli 7
İstanbul: Az bulutlu, puslu ve sisli 14
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli 18
Adana: Az bulutlu ve açık 19
Antalya: Az bulutlu ve açık 18
Samsun: Az bulutlu ve açık 19
Trabzon: Az bulutlu ve açık 17
Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli 5
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15
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