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İstanbul'a kar mı geliyor, kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Yazdan kalma günler yaşayan İstanbullular havaların ne zaman soğuyacağını merak ederken, Meteoroloji'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu tahminlerine göre hafta başından itibaren havalar soğuyacak. 'İstanbul'a kar mı geliyor?, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' diye merak eden İstanbullular için ise Meteoroloji tarih verdi.

Yurdun büyük bir kesiminde güneşli günler etkisini sürdürürken, gelen son dakika açıklamasına göre İstanbul'da hafta başından itibaren havalar soğumaya başlayacak.

PUS VE SİSE DİKKAT!

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazartesi için beklenen kuvvetli yağış Trakya'dan başlayarak havayı soğutacak.

Rüzgarın karayele dönmesi ile birlikte haftanın ikinci yarısından itibaren kuzey ve iç kesimleri altına alacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bu da Kuzey ve iç kesimlerdeki yağışları karla karışık yağmur ve kara çevirebilecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli 7

İstanbul: Az bulutlu, puslu ve sisli 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli 18

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Az bulutlu ve açık 18

Samsun: Az bulutlu ve açık 19

Trabzon: Az bulutlu ve açık 17

Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli 5

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
kar var diyor ama sıcaklık 14 derece diyor. ?
YAGMASA BİR DERT YAGSA BİR DERT ZENGİNE OYUNCAK KAR TOPU OYNAMAK FAKİRE DESEN ÇİLE ISINMAK HER MEVSİM ZAMANINDA GÜZEL FAKAT DIŞARIDA KALAN İNSANLARIMIZ KADIM DOSTLARIMIZ HAYVANLARIMIZI DÜŞÜNMELİYİZ ONUN İÇİN HİÇ KİMSE ÜŞÜMESİN AÇ KALMASIN İNSANLARIMIZ CANLILARIMIZ
YALAN RUHUNUZA İŞLEMİŞ ! MGM ye bakın ne kar var ne uyarı
meteoroloji başladı yine ????
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