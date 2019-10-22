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İstanbul Adalet Sarayı'nda şoke eden olay! Etek altı fotoğrafını çekerken...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.10.2019 18:14 | Son Güncelleme

İstanbul Adalet Sarayı’nda kadın avukatın etek altı fotoğrafını çekmeye çalışan katip, avukatın şikayetçi olması sonucu tutuklandı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda şoke eden olay! Etek altı fotoğrafını çekerken...

Olay, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 16 Ekim tarihinde gerçekleşti. İddialara göre, avukat B.Ö. adliye içindeki bankamatikte işlem yaptığı sırada arkasında bekleyen S.M.S., cep telefonuyla avukatın etek altı fotoğrafını çekerek olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören bir kişi avukat B.Ö.’ye giderek, “Arkanızdaki kişi eteğinizin altından fotoğraf çekti” dedi. Avukat B.Ö., bunun üzerine adliye içindeki polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Adliye polisinin olaya ilişkin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından olayı gerçekleştiren kişinin adliyedeki sulh hukuk mahkemelerinde görevli S.M.S. olduğu tespit edildi.

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Tespitin yapılmasının ardından gözaltına alınan katip S.M.S. savcılığa teslim edildi. Görüntü çekmeye çalıştığını ancak pişman olduğunu söyleyen katip, çıkarıldığı mahkemece ‘Cinsel taciz’ suçundan tutuklandı. (İHA)

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