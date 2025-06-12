İstanbul Boğazı'nda bir VİP düğün daha! Azerbaycanlı ünlü iş insanının oğlu lüks içinde evlendi

Sabah Gazetesi'nden Merve Yurtyapan’ın haberine göre, Azerbaycanlı Melek ve Hüseyin Abbasov çifti, İstanbul Boğazı’nın büyüleyici manzarasında düzenlenen ihtişamlı bir törenle hayatlarını birleştirdi. İş ve sanat dünyasından birçok seçkin ismin katıldığı düğün, yılın en görkemli organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazındı.

1000 KİŞİLİK GÖZ KAMAŞTIRAN TÖREN

Yaklaşık 1000 davetlinin ağırlandığı tören, Azerbaycan’ın jet-set temsilcilerini bir araya getirdi. Lüks detayları ve gösterişli atmosferiyle dikkat çekti.

RÖYA AYHAN VE ANİ LORAK SAHNE ALDI

Düğünün en dikkat çeken anlarından biri, sahne performanslarıydı. Azerbaycan’ın sevilen pop yıldızı Röya Ayhan ve Ukraynalı ünlü sanatçı Ani Lorak, sahne alarak geceye damgasını vurdu.