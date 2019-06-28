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İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü!

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.06.2019 19:02 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda bir üniversiteye aite gemi ile şehir hatları vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasara neden olan temas anı cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

Olay, İstanbul Boğazı'nda Eminönü-Kabataş arasındaki bölgede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan bir üniversiteye ait gemi ile Şehir Hatları'na ait Şehit Sami Akbulut vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı.

GEMİLERDE KÜÇÜK ÇAPLI MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olayda yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan gemi ve şehir hatları vapuru güvenli bir bölgeye çekilerek inceleme başlatıldı.

Öte yandan yaşanan olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul boğazı facia gemi vapur

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ben bu gemyi denizden gordum hatta sasirdim cok suratli lerliyodu
bu sehir hatlarinin cizdigi manevraya bakilirsa resmen daire cizmis hatali gibi sanki
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