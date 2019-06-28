İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü!

Olay, İstanbul Boğazı'nda Eminönü-Kabataş arasındaki bölgede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan bir üniversiteye ait gemi ile Şehir Hatları'na ait Şehit Sami Akbulut vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı.
GEMİLERDE KÜÇÜK ÇAPLI MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Olayda yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan gemi ve şehir hatları vapuru güvenli bir bölgeye çekilerek inceleme başlatıldı.
Öte yandan yaşanan olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (İHA)
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