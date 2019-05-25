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İstanbul Boğazı’ndan böyle geçtiler! Barbaros Hayrettin Paşa'ya Çimariva selamı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.05.2019 15:15 | Son Güncelleme

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatını tamamlayan gemiler, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemiler, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne bahriye geleneği "çimariva" selamında bulundu. Gemiler daha sonra Marmara Denizi'ne açıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019'da görevlerini tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 131 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen Cumhuriyeti tarihinin en büyük tatbikatında görevini bitiren, TCG Bandırma korveti ile TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç hücumbotları, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.

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Gemiler, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne bahriye geleneği "çimariva" selamında bulundu.

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Gemiler daha sonra Marmara Denizi'ne açıldı.

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(AA-DHA)

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istanbul boğazı Çimariva selamı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
deniz aslanları bunlar maşallah süpanallah iyiyiz iyi elhamdülillah
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