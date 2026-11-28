Mersin'in Tarsus ilçesinde ısırgan otlu yumurta yedikten sonra hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

ZEYTİN HASADI SIRASINDA PİŞİRMİŞLER

Beylice Mahallesi'nde 25 Kasım'da yaşamını yitiren Durdane Oğmaç'ın (55) otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi morgundan alınan Oğmaç'ın naaşı, Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Oğmaç'ın cenazesi, Beylice Mezarlığı'nda defnedildi.

KUZENİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Oğmaç ile ısırgan otlu yumurta yedikten sonra fenalaşan kuzeni Nuran Oğmaç'ın (53) tedavisi Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.

Beylice Mahallesi'nde zeytin hasadı sırasında pişirdikleri ısırgan otlu yumurtayı yiyen Durdane ve kuzeni Nuran Oğmaç bir süre sonra fenalaşmış, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Durdane Oğmaç'ın hayatını kaybettiğini belirlemiş, Nuran Oğmaç da gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır